Obertes les inscripcions per l'onzè Joc de Ciutat de la Llum: «La Revolta de les Faves»

Elha obert les inscripcions per participar en el2023, La Revolta de les Faves, basat en els fets històrics que van transcórrer adurant el 1688. Aquest moviment reivindicatiu contundent que va dividir la capital del Bages en dos bàndols () es va conèixer com a, en què els pagesos es van organitzar en contra de la noblesa i les altes esferes per l'aprovació d'un delme, una part dels beneficis de la collita, la qual consideraven legítimament seva.Pel que fa al joc d'enguany, dues àvies descendents dels protagonistes de les revoltes expliquen que els Favets (nobles, burgesos, menestrals) estaven d'acord que elscobressin el delme. En canvi, els Tremendos estaven, perquè aquells diners eren seus, que prou que havien suat i treballat. Per aquest motiu van començar diversosentre els dos bàndols, i arran de tot aquest entrellat, els Tremendos van amagar faves a diferents indrets de la ciutat i Manresa va quedar-se sense.Es tracta d'un, ja que els participants es dividiran en blaus (Favets) i vermells (Tremendos). Cada un d'ells portarà un element identificatiu, en què l'objectiu dels equips participants serà trobar les ubicacions exactes de les faves, a partir d'un, i aconseguir-ne la màxima quantitat possible. Hi haurà quatre proves itinerants i el color que obtingui més faves serà l'equip vencedor.L'activitat està adreçada al públic familiar, entitats d'educació en el lleure i infants d'entre 8 i 13 anys. Es durà a terme el dissabte 11 de febrer de 4 a 7 de la tarda pels carrers i places delde Manresa.El Joc de Ciutat de la Llum està organitzat per l'Equip d'Esplais del CAE, el CAE i fundació La Xarranca, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, i forma part del programa de les Festes de la Llum.