Un veí de Sant Vicenç s'allibera d'un deute de 62.512 euros amb la Llei de Segona Oportunitat

El Jutjat Mercantil 11 de Barcelona ha dictaten el cas d'un veí de, pintor de professió que havia acumulat un deute de 62.512 euros al que no podia fer front, aplicant laL'afectat explica que va arribar a aquesta situació arran de laquan eraamb personal al seu càrrec. Entre que les despeses eren gairebé les mateixes i que es va trobar amb l', "la bola es va anar fent gran" fins que no va poder fer front al deute.Com expliquen els advocats de, la gestora que ha gestionat el tràmit del santvicentí, un dels grans avantatges de quedar lliures de deutes és la sortida de les. Això els permet també tenir béns al seu nom i "deixar de rebre les trucades dels bancs i entitats financeres que tanta angoixa provoquen els que tenen deutes contrets".Aquesta legislació emparai els permet tenir una nova vida si compleixen prèviament una sèrie de requisits: l'import del deute no pot ser superior als 5 milions d'euros, que no hagi estat condemnat per delictes socioeconòmics en els deu darrers anys i que sigui considerat un deutor de bona fe.