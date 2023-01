La neu emblanquina el paisatge del Parc Natural de Montserrat

Lafinalment ha arribat aquest dimarts al Bages , i a les cotes més altes, com(720 metres), el color blanc ja predomina el paisatge. Des de mig matí, les volves de neu han anat caient de forma continuada. Si bé les carreteres d'accés alno presenten problemes ja que les màquines de sal han treballat intensament, les vies secundàries han quedat cobertes per la nevada.La neu ha atret curiosos a Montserrat, com algunes famílies que volien estrenar el trineu, però també ha dissuadit alguns escaladors. A, a la cota 1.200, s'han arribat a acumular gruixos de fins a 4 centímetres. Altres punts propers a Montserrat com el municipi de Mura també han quedat coberts per una capa inusual de neu.