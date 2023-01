L'església de Sant Vicenç de Fals inaugura la restauració del campanar, de les façanes i de la coberta

ha inaugurat aquest cap de setmana les obres dede l'. El consistori manté, així, la voluntat de continuar amb les tasques de recuperació i conservació del conjunt arquitectònic i entorn de les, declaratA l'acte d'inauguració, que va tenir lloc coincidint amb les, festa major d'hivern de, hi va assistir la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central,; el cap del servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona,; l'alcalde de Fonollosa,; les regidores i regidors de l'Ajuntament, i un centenar de veïnes i veïns.L'acte va consistir en els diversos parlaments institucionals, la visita al campanar i el repic simbòlic de la campana (la qual s'ha instal·lat un sistema automàtic de toc d'hores). A continuació, el consistori va oferir a les persones assistents un aperitiu servit pelEl cost del conjunt de l'actuació ha estat de prop de 380.000 euros i ha comptat amb el finançament de lai delde la Generalitat de Catalunya, a banda dels fons propis del mateix Ajuntament de Fonollosa.Per una banda, les obres han consistit en el reforç estructural, reparació i restauració del campanar de l'església de Sant Vicenç de Fals per tal de garantir la seva estabilitat així com corregir d'altres deficiències importants evidents en l'actualitat. Per l'altra, s'ha treballat en la restauració de les façanes, ladels revestiments exteriors, motllures i demés elements singulars i en la reparació de les cobertes de l'església. Les obres han estat realitzades per l'empresaPer a l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, la inauguració d'aquestes obres suposa "un punt i seguit en la línia iniciada de recuperació i conservació delmés ric del municipi i continuar posant en valor aquests espais monumentals que formen part de la nostra història".Aquests dos mandats s'hauran invertit en ela l'entorn de 800.000 euros, actuant en l'estabilització del cor, la nau central, capella gòtica i capella fonda, i sumant-hi les façanes, el campanar i el repàs de les cobertes (que van ser totalment rehabilitades per la Diputació de Barcelona a l'inici dels 2000).En el mateix acte, l'alcalde va anunciar que la Diputació ha concedit, de nou, una ajuda específica per a patrimoni de 200.000 euros més, que s'utilitzaran per rehabilitar l'any 2024 la