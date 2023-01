Denuncien penalment dos conductors per circular a 242 km/h i a 219 km/h per la C-25 al Bages

Agents delsde l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Central, van denunciar penalment, el passat dia 21 de gener, dos homes de 32 i 27 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra laEl fets van succeir el mateix dia 21, durant unque s'havia muntat a la carretera, al punt quilomètric 144, dins el terme municipal deen sentit Vic.Pels volts de les quatre de la tarda, els agents van detectar un vehicle que circulava a, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 120 km/h. Minuts després es va detectar un altre conductor circulant aPer aquest motiu, els dos conductors van quedarper un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un vehicle a motor amb una velocitat penalment punible.