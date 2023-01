Arriba la segona edició del torneig de ping-pong de Sant Fruitós

El dissabte 11 de febrer, a partir de les 9 del matí a les instal·lacions de les piscines municipals, se celebrarà el segondeobert a tothom.El torneig, organitzat per l'àrea dede Sant Fruitós i l'entitat esportiva, es dividirà en diferents categories segons el nivell de les persones inscrites i en finalitzar hi haurà premis per als guanyadors i per als finalistes.Prèviament, totes les persones que vulguin aprendre aquest esport podran participar en duesque es realitzaran els dijous 26 de gener i 2 de febrer, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, alPer inscriure's a les, es podrà fer a través del perfil d'Instagram @nexejove o a través d' aquest enllaç Les persones que vulguinhan d'inscriure's prèviament a través del perfil d'Instagram @nexejove o en aquest enllaç