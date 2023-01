Ressorgeixen uns murals de gran valor a l'ermita de Sant Francesc de Santpedor

Visita explicativa a l'ermita de Sant Francesc

L'ha finalitzat la primera fase de restauració de les pintures murals situades a la capçalera de l'. La intervenció ha posat al descobert que, sota les capes de pintura i guix que l'havia mantingut oculta, s'hi troba unaL'ermita va ser construïda vers el 1240 en, però el 1475 va ser ampliada per la part de la capçalera amb la construcció d'una, que és precisament on es troben les pintures. La restauració ha permès descobrir la decoració dels nervis de la volta amb dracs, semblants als que trobem a l', cosa que permet situar-les a la segona meitat del. També s'ha descobert que els escuts de pedra que fins ara eren visibles estan envoltats d'orles vegetals.També s'ha trobattant al lateral oest com als baixants de la volta, que és una sanefa rectangular que simula carreus o ressegueixen les juntes dels carreus existents. Aquests encintats podrien ser més antics que la resta de les pintures i haver-se fet en el moment de construir-se la volta, el 1475. L'ha permès determinar els materials amb què estaven fetes les pintures: el vermell amb sulfur de mercuri, blau atzurita, blanc de plom, verd amb clorurs de coure i daurats amb pa d'or. La, al centre, ja estava al descobert però s'ha netejat i ara se'n poden apreciar molt més els detalls.En aquest enllaç es poden visualitzar enels diferents elements que la restauració ha posat a la llum.Les pintures murals a laes van detectar l'any 2015 durant la restauració de l'ermita de Sant Francesc. Ara, amb elss'ha volgut recuperar una decoració que havia quedat oculta durant anys sota diverses capes de pintura i guix i preservar el seu, posant en valor així els actius patrimonials i turístics del municipi.Els treballs, que han anat a càrrec d'una empresa especialitzada, han actuat en una tercera part de les pintures, situades a la meitat oest de la volta del presbiteri, i tenen un pressupost de 36.300 euros. L'actuació compta amb el suport deldel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que finança el 25% del pressupost.Aquest mes de gener l'Ajuntament ha organitzat una xerrada informativa i una visita explicativa de mans de les restauradores de l'empresa, que s'han encarregat de fer l'actuació. Tant la xerrada com la visita han comptat amb gran èxit de participació i molta gent s'ha quedat sense plaça, per això el Consistori ha decidit tornar a programar una visita per al 4 de febrer. Les inscripcions es podran fer els propers dies a través de la web municipal