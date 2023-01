El Kursaal aconsegueix una ocupació mitjana del 70% el 2022

Servei Educatiu i Aula d'Arts Escèniques

Més 110.000 persones als espais gestionats per MEES

La Plana de l'Om, un espai amb molta activitat: 21.972 espectadors

La programació de gener-juny de 2023 ha arrencat amb força

L'anàlisi de les dades d'assistència als espectacles de lade l'any 2022 a Manresa demostra que es deixen enrere les xifres dels darrers dos anys, marcades per la pandèmia. Malgrat que hi va haver una restricció del 70% de l'aforament fins el 27 de gener i obligatorietat de la mascareta fins el 20 d'abril, durant el 2022, la programació delva aconseguir un total de 76.957 espectadors, 142 espectacles, 201 funcions i una ocupació mitjana del 70%. Queden superats amb escreix els 35.533 espectadors del 2020 (81 espectacles i 114 funcions), l'any del tancament dels espais culturals, restriccions d'aforaments i d'horaris i els 45.614 de l'any 2021, amb 121 espectacles, 149 funcions.Tot i que queden lluny les xifres rècord del 2019 en què es va sobrepassar per primer cop els 90.000 espectadors anuals, es fa palès que la tendència de l'any 2022 és la d'una. Una recuperació que continua aquest 2023, tenint en compte que a dia d'avui ja s'han exhaurit una vintena llarga de funcions de la programació fins al juny.Aquestes dades s'han explicat aquest dilluns en roda de premsa, amb la participació de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa,, el gerent del teatre Kursaal,, i el coordinador d'El Galliner,. Anna Crespo ha valorat molt positivament les dades i el fet "de poder anar tornant a aquell Kursaal òptim". Per la seva part, Jordi Basomba ha comentat que "les xifres no són tant importants com la tendència, que és clarament a la recuperació. Nosaltres vam fer una programació i". Ha volgut deixar clar que tant a la vista de les dades del 2022 com les de l'arrencada del 2023 "lano ha deixat seqüeles cròniques; es a dir, la gent no ha deixat de venir i podem dir que som allà on érem abans de la pandèmia".En aquest sentit, el 2022 es va arribar a lesi un total de 142 espectacles, les més altes després de l'any 2019, que va ser un any de rècords. Quant a l'dels espectacles de la programació va ser del 70%, un percentatge destacable encara que una mica per sota del percentatge de diversos anys, que oscil·lava entre el 75% i el 80%. El gènere del, lai elssí que han superat el 70% d'ocupació amb un 72,9%, 74,7 i 77,3%, respectivament. En dansa, es van fer dues funcions de la companyia israelianao El Trencanous amb el. En teatre musical va acollir 24 funcions, com ara Arrelats a Puig-Reig, Bruna, el Musical, Històries de l'Avi Josep, Elles, Bye, Bye monstre, La filla del mar, entre d'altres... En teatre, tres funcions de Les irresponsables de la Perla29, o dues d'Una noche sin luna amb Juan Diego Botto. Pel que fa als espectacles que van fer el ple, el 2022 van ser un total de 18, 11 dels quals a la sala gran del Kursaal.Pel que fa al, el 2022 va ser l'any del retorn després de dos cursos d'aturada a causa de la pandèmia. El Servei Educatiu del Kursaal va poder tornar a oferir tots els projectes (ReXics, CantaXics a les Escoles, Cantània, Fem Òpera i Fem Dansa), amb la participació de 3.854 alumnes de 108 centres educatius de la Catalunya central.Quant a l', els 221 alumnes matriculats el curs 2021-2022 van poder fer els cursos amb normalitat, tot i que fins l'abril seguint les mesures vigents de l'ús de mascareta. Al juliol també es van poder portar a terme tres setmanes de tallers d'estiu i aquest curs 2022-23 s'ha incrementat el nombre de matrícules fins a 280 alumnes, així com l'oferta formativa, amb un nou curs de teatre per adults a partir de 55 anys.Així com la programació als espais que gestiona el Kursaal va suposar un increment notable durant el 2022, també ho va fer el volum de lloguers d'espais. Més de 35.000 persones van passar pels espais de MEES en activitats externes a la programació. La xifra encara és lluny dels 48.000 que hi van passar el 2019 perquè encara hi va haver actes recurrents any rere any que no es van recuperar, especialment durant el primer trimestre de l'any.Si l'espai de la Plana de l'Om ja estava consolidat com a pol d'al servei d'entitats i institucions, la pandèmia va accentuar encara més aquesta tendència. Tenint en compte les característiques de l'espai, ha estat la ubicació que moltes entitats manresanes han fet servir per reprendre la seva activitat.La venda de la nova programacióal Kursaal va començar el mes de desembre passat a molt bon ritme, tenint en compte que al cap de pocs dies ja hi havia diverses funcions exhaurides i es van programar noves funcions d'espectacles com El Petit Príncep, La trena, L'Il·lusionista d'En Peyu o El lleó vergonyós d'El Pot Petit. I la setmana passada, també Delit d'estels, un espectacle d'homenatge aA més, fins avui, dels espectacles fets des de l'1 de gener hi ha hagut nou funcions del total de quinze que han tingut les entrades exhaurides. És el cas del musical La jaula de las locas (sis funcions), El humor de mi vida de, La Nit dels Genis o el Concert de Cap d'Any de laPerò també hi hamés de mitja dotzena d'espectacles fins el mes de juny, com les cinc funcions d'El Petit Princep, quatre de La Trena que arribarà aquest proper cap de setmana a la sala gran del Kursaal, dues funcions de L'Il·lusionista d'En Peyu, el monòleg de, el concert de, dues funcions deli el concert del violinista. De fet, en aquests moments ja hi ha venudes més del 55% del total de les entrades disponibles fins al juny.Aquesta temporada la programació inclou 77 espectacles: 31 de música, 30 de teatre i les 16 restants de dansa, circ, òpera, públic familiar. Joan Morros, coordinador d'destaca que aquesta temporada hi ha moltes propostes relacionades amb el, apunta que "segurament perquè ara passa per un bon moment, després de les dificultats que va patir durant la pandèmia aquest sector".Aquest semestre s'estrenarà el cicle, amb tres propostes de teatre que s'adrecen a joves a partir de 16 anys que tracten temes d'interès i que se suma al cicle existent de, encara que RBLS està pensat per a joves més grans dels que assisteixen a Platea Jove. El cicle s'estrenarà la setmana vinent, el 31 de gener amb la representació de Nua, radiografia d'un trastorn i inclourà també Girls like that (Noies d'aquestes) i Lázaro.Pel que fa a la programació, aquest semestre continuen elsd'Imagina't, d'Arrel, El Club de la Cançó, Platea Jove, Gent Gran, 3/4 de Música.