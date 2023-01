El Baxi Manresa comença la segona fase de la Champions

Elreprendrà aquest dimarts a les 9 del vespre la(BCL) amb la visita dellituà. Apart de la vessant competitiva, serà una bona oportunitat per reforçar la millora en el joc que ha experimentat el conjunt bagenc les darreres jornades ACB i buscar un triomf que canviï la dinàmica de resultats. Tot i que els triomfs són més vitals a laque a la BCL, al Nou Congost no es llença res.seran les gran novetats a la BCL. Els dos jugadors interiors seran inscrits i podran jugar la competició continental enlloc de. En canvi,queda descartat al només poder fer dues incorporacions en aquesta segona fase el Baxi Manresa. Tampoc hi serà. El polonès es va lesionar contra l’Unicaja Màlaga i serà baixa per un període de temps indeterminat.i Martinas Geben ha explicat els seus punts de vista abans del debut a la segona fase de la BCL. El capità pensa que el grup és "complicat. El nivell de tots els equips és semblant. Comencen de zero i hem de fer un resset. Crec que hem d’anar a totes i oferir una bona imatge". Del rival, Jou en destaca la qualitat de la seva plantilla i la capacitat de jugar l’Pel seu cantó, Geben creu que "el nivell delserà alt" i demana al seu equip "centrar-nos en nosaltres". El lituà es troba molt a gust al seu nou club i destaca el paper dels seguidors. "La nostra gent ens dona suport i això és gratificant. Estic content queamb els braços oberts. Espero donar el meu màxim nivell", ha declarat Geben.Els Rytas és l’actual campió de la lliga lituana després que la temporada passada destronés el potent. A nivell continental l’equip amb seu ava gaudir d’un temps d’esplendor i va guanyar dos cops l’(2004-05 i 2008-09). Per les seves files hi han passat jugadors com. Actualment, el seu jugador més destacat és el base nord-americàamb una mitjana de 16,8 punts per partit.A la primera fase de la BCL va quedar en segon lloc en un grup que va compartir amb. El segon lloc que va ocupar va obligar-lo a jugar el play-in contra el. Els grecs van dur els lituans al límit, però al tercer partit el Rytas es va imposar amb claredat i va classificar-se per al grup on hi ha el Baxi Manresa.