L'Anònima acollirà una vetllada popular de combats el proper 4 de febrer

La nau central dedees convertirà en un quadrilàter el proper dissabte 4 de febrer amb combats deen la que serà la primera Vetllada Popular Manresa organitzada peldeamb la col·laboració d'Manresa.Segons han explicat aquest dilluns en roda de premsa, una quarantena de persones s'han apuntat als, però només se'n podran portar a terme una desena que donaran el tret de sortida a les 6 de la tarda. A banda, però, també hi haurà l'actuació bastonera de, una mostra de commercial dance a càrrec dei un concert de rap de. La vetllada tindrà servei de barra i de bikinis.El Club Esportiu Popular de Manresa va néixer l'abril passat per dotar la ciutat d'espais on els joves puguin, com a motor de, "lluny del rols que a vegades se li atorguen, com l'individualisme, la hipercompetitivitat, l'esteticisme o els rols patriarcals", segons han explicat.A banda, el club denuncia laa Manresa on poder practicar esport de forma autoorganitzada. Per això, el passat estiu, membres del Club Esportiu Popular i d'Arran, amb altres col·lectius, van alliberar la Pista Castell i van portar una moció per debatre en el ple de l'Els convocants no estan en contra dels clubs de la ciutat, que "fan una tasca important de", però sí que consideren que altres pràctiques més individuals actualment només tenen la possibilitat de fer-se en, "que no tothom es pot permetre" i que, en ocasions, "potencien la competitivitat, un cert tipus d'estètica, i uns rols patriarcals".