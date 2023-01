Les escoles de Monistrol donen el tret de sortida al primer Romeus infantil

Aquest dilluns ha començat a les dues escoles de primària dela primera edició del, una versió de la festa que té l'objectiu de difondre'n l'esperit i assegurar-ne la seva continuïtat en el futur. Per aconseguir-ho aquest dilluns s'ha posat en marxa undel qual en prendran part els prop de 500 nens i nenes que actualment estan escolaritzats a les dues escoles de la vila: l'i l'. El programa inclou propostes pensades per a totes les edats: des dels més menuts fins a 6è de primària.A tots els alumnes se'ls ha lliurat un salconduit que hauran d'anar segellant a mesura que vagin realitzant les activitats de dijous i divendres als respectius centres educatius. Al final, divendres al migdia, podran participar a la festa final d'una recreació deen què els alumnes desenvolupen diferents rols.Les activitats començaran dijous ambde robes de colors, de petxines de pelegrí o de màscares de metge, depenent del grup d'edat. També hi haurande titelles sobre els Romeus, conta-contes relacionat amb la festa monistrolenca,a la plaça del Bo Bo i un petit curs per aprendre una coreografia per a l'espectacle final de divendres.Divendres serà el torn de l'. Des de La Canaleta tots els alumnes del poble faran unafins a la Sala Joan Carles Amat dirigida per un personatge de Romeus que interpretaràUn cop a la Sala Joan Carles amat hi haurà l'espectacle de fi de festa a l'entorn de la història de Romeus. L'espectacle inclouràrelacionades amb Romeus. Entremig no hi faltarà un bon esmorzar.