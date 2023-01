El monitor d'Artés admet els abusos a menors i li rebaixen la pena de 24 anys de presó a menys de 3

L'acusat exercia un rol de superioritat i els controlava emocionalment

El cas contra elque se celebrava aquest dilluns a l'finalment ha acabat en conformitat. Acusat de cinc delictes d', un delicte d', un delicte d'abús sexual continuat, i un delicte de determinació per participar en actes sexuals amb menors, inicialment el Ministeri Fiscal li demanava 24 anys de presó . Després d', finalment la pena s'ha rebaixat a 2 anys i 11 mesos en un acord entre les parts. El jutge ha anticipat que suspèn les penes de presó després del compromís del jove de no cometreen cinc anys i també de realitzar un curs deDurant la vista, el jutge ha concretat que els acords a què han arribat les parts es tradueixen en tres mesos de presó,i lani aproximar-se amb les víctimes a una distància de 500 metres pel delicte de determinació per participar en actes sexuals amb menors. Pel que fa al delicte d'abús sexual se li ha imposat un any de presó i pel delicte d'abús sexual continuat un any i vuit mesos. Aquí s'hi sumen les mateixes prohibicions i inhabilitacions que en el delicte anterior.Pels cinc delictes d'accés a menors amb finalitats sexuals l'acusat haurà de pagar sis mesos de multa a raó d'una quota de tres euros diaris per cadascuna de les víctimes. En total són 2.700 euros. Pel que fa a laque també ha d'abonar l'acusat, s'ha acordat que caldrà que pagui 4.000 euros a una de les víctimes, 2.500 a una altra i 300 a la resta. En total, uns 8.000 euros.El jutge ha accedit a la suspensió d'entrar a presó si l'acusat no comet cap delicte sexual en cinc anys, participa en un programa formatiu en matèria d'educació sexual i paga la responsabilitat civil en un termini màxim de 24 mesos. En referència a aquest concepte, l'acusat ha dit queja que està treballant i també ha avançat que ja ha consignat 6.000 euros al jutjat. El jutge ha advertit que en cas que algun d'aquests condicionants no es doni, es revocarà la suspensió d'ingrés a presó.Segons l'escrit de les conclusions que va presentar el Ministeri Fiscal, l'acusat va utilitzar aplicacions comper mantenir converses amb alumnes de tipus sexual. Hi parlava a diari i amb "ànim libidinós". Així per exemple, convidava els menors a explicar les seves experiències sexuals, els explicava pràctiques que desconeixien o els animava a realitzar-ne tot exercint un "rol de superioritat i control emocional que els feia sentir malament i rebutjats si no el contestaven en els mateixos termes o l'ignoraven".En alguns casos, a més, va ferper fer pràctiques sexuals o els va dir de quedar per despullar-se o dormir junts. També va fer tocaments i propostes sexuals de forma individual a alguns d'ells aprofitant que estaven al seu càrrec durant algunes sortides.