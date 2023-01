Els paisatges hivernals del pintor casserrenc Marc Camps s'exposen a Cardona

Elha encetat el calendari artístic del 2023 amb una exposició dedicada al reconegut pintor de Casserres(1936-2012), amb motiu del desè aniversari del seu traspàs, transcorregut a finals d'estiu de 2012.Fill d'un funcionari municipal del municipi berguedà de, Marc Camps va aprendre els primers rudiments sobre pintura al taller de l'artista(1921-2017), un mestre que deixaria una profunda empremta en l'obra de Camps. Aquest, ben aviat es va sentir atret pels viaranys del postimpressionisme i de l'expressionisme, sobretot per les obres dei els expressionistes de l'. Poc a poc es va fer un lloc a les sales d'exposicions de Barcelona i va realitzar diversos viatges per Europa, principalment a França, exposant també les seves obres a Amsterdam, Delft i París, entre d'altres llocs.Va realitzar el gruix de la seva carrera artística entre Casseres i Barcelona, combinant la temàtica de paisatge, els retrats de diferents temàtiques, com ara les sèries de pallassos, i les obres de natura morta, en menor mesura. Les seves obres es caracteritzen pel seu, construïdes amb denses, amb un predomini de les fredes i els color bruts que configuren unes atmosferes deprimides, com fumejades per la seva perenne pipa.La mostra cardonina comprèn un conjunt deinspirats en diferents ambients, des del seu municipi natal fins a la veïna Gironella, la Ria de Bilbao o algunes de les localitats franceses que va freqüentar. És un conjunt d'olis sobre tela provinents deque podran veure's durant els propers mesos d'hivern en aquest emblemàtic establiment de la vila ducal.