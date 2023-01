L'Avinent Manresa completa el millor Campionat de Catalunya absolut de la seva història

Campionat de Catalunya sub23

Fons

Els atletes de l'han completat aquest diumenge el millorde la història de l'entitat manresana, en l'actuació que han portat a terme a Sabadell. L'actuació dels atletes del club manresà els ha portat fins a la, entre podis i posicions de finalista, entre els 46 clubs participants, amb, a més de dos nous rècords absoluts de l'entitat.s'ha penjat l'or saltant uns fantàstics 1,76 metres en la final del concurs d'altura, alhora rècord absolut de l'entitat i tambe nou rècord de Catalunya sub18.s'ha imposat en la final dels 1.500 metres llisos amb 4'40"87, després d'un rush final amb lluita amb Laura Rodriguez Botella (Pielagos), imposant finalment la seva autoritat. En la jornada de tarda, ha pujat de nou al podi al quedar tercera en la final de 800 metres llisos amb 2'12"74. La quatrecentista vallesana de l'Avinent Manresas'ha imposat en la final dels 400 metres llisos amb uns destacats 55"31.També s'ha proclamat campió absolut de Catalunya el saltador santfruitosenca llargada amb un millor salt de 7,23 metres, que alhora de atorgar-li la medalla d'or, significava nou rècord absolut de l'entitat.Subcampionat de Catalunya per a la tanquista manresanaen 60 metres tanques amb un temps de 8"49, i bronze català per a la saltadoraen la final de triple saltant 12,14 metres.Han aconseguitMeritxell Tarragó, 4a en 400 metres llisos amb 56"73; Nerea Pérez, 4a en perxa amb 3,65 metres; Ricard Clemente 4rt en perxa amb 4,90m; Sergi Cabezon, 5è en pes llançant a 13,48m; Laura Clemente, 5a en perxa amb 3,50 metres; Gerard Acin, 7è en triple amb 13,72m; Biel Díaz, guanyant la final B de 60 metres tanques amb 8"40; Martí Serra, 7è en perxa amb 4,80m, i Marta Gallo, 8a amb 5,33m en llargada.Paral·lelament, també s'ha disputat el Català sub23 que ha aportat tres medalles a esportistes de l'Avinent Manresa:en 400 metres llisos,en els 60 metres llisos ien els 60 metres tanques.L'Avinent Manresa ha completat el seu cap de setmana esportiu amb proves de fons en ruta. El manresàes va proclamar subcampió d'Espanya màster M45, i setè absolut, en fer els 50 quilòmetres en 3h02'02"en la prova que es va disputar en circuit urbà a Burjassot (València). La merca és rècord absolut de l'entitat en la distància.Finalment, a Santa Pola (Baix Vinalopó) la manresana, ben conduïda per, ha aturat el cronòmetre en 1h10'52" en la 31a Mitja marató Internacional Vila de Santa Pola. Aquest temps l'ha permès entrar a meta en cinquena posició, primera atleta no africana. No ha pogut superar els seus 1h10'36" fets a Sevilla, però li atorga un bon auguri de cara a la marató de Sevilla que afrontarà en quatre setmanes. Aquest registre significa millor registre estatal de la distància d'aquest 2023. En la mateixa cursa, el manresàha fet 1h10'47" (mmp).