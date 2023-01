La Festa de Sant Sebastià de Súria continua amb actes culturals i de descoberta patrimonial

Laha continuat aquest cap de setmana amb destacats actes culturals i de descoberta patrimonial, com la visita al barri de Santa Maria, el concert d'El Messies i la presentació de la novel·la El fabricant de records de, entre d'altres. El programa d'activitats es reprendrà aquest dilluns amb la presentació de la novel·la Un polsim de sal dea la Biblioteca Pública, a les 7 de la tarda.La visita alha tingut lloc aquest diumenge sota el guiatge de l'estudiós surienc. El recorregut ha servit per destacar la importància patrimonial i l'evolució d'aquest barri des del seu origen històric fins a la seva transformació en les primeres dècades del segle XX com a colònia minera.Segons Albert Fàbrega, el barri de Santa Maria és "una joia de lesa Catalunya i probablement a Espanya", ja que les transformacions modernes dels immobles no han fet desaparèixer l'essència de la sevacom a barri obrer d'estil europeu. La seva construcció va ser promoguda pel grup belga, que va explotar les mines de Súria fins a la dècada de 1980.Entre les persones participants en la visita es trobava l'alcalde, la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,, i altres membres de la corporació municipal. Com és habitual en les visites patrimonials de la Festa de Sant Sebastià, l'Ajuntament ha editat un opuscle de recerca històrica relacionat amb l'acte, original d'Albert Fàbrega.Un altre dels actes centrals d'aquesta Festa de Sant Sebastià va ser el concert d'El Messies, que va omplir l'Església Parroquial de Sant Cristòfol la nit del dissabte. La interpretació del conegut oratori de Händel va anar a càrrec de lai de, sota la direcció d'Emmanuel Niubò.El concert de la Polifònica de Puig-reig i de Camerata Bacasis es va convertir en una de les actuacions musicals més destacades dels darrers anys a Súria. La interpretació va rebre els, posat dempeus, i es va tancar amb el bis de l'Hallellujah, la peça coral més representativa de l'obra i una de les més conegudes de la història de la música.El programa d'actes del cap de setmana es va obrir amb la presentació de la novel·la El fabricant de records de, a càrrec del mateix autor, al Teatre del Foment Cultural. L'obra, guanyadora del2022, està inspirada en la vida d'un destacat fotògraf català de les primeres dècades del segle XX,Segons Martí Gironell, la novel·la és "un homenatge als fotògrafs de totes les èpoques", que a través de les seves imatges ens han deixatimprescindibles de milions de vides individuals i col·lectives. L'autor de la novel·la va fer un esment destacat al fotògraf surienc, que es trobava present en l'acte.La presentació de la novel·la va tenir lloc amb l'acompanyament d'alguns dels característics plafons deen diferents punts del Teatre. En la seva intervenció, la regidora Alba Santamaria també va reiterar l'agraïment al fotògraf surienc i a la seva família per la preservació i donació del seu, convertint l'en el que té "un volum més alt de documents fotogràfics en custòdia", per davant de ciutats destacades del país.Altres actes de la Festa de Sant Sebastià durant el cap de setmana han estat l'Pell de Gallina de, les activitats divulgatives de Debats Súria sobre alternatives energètiques i el concurs de pesca de l'. D'altra banda, el Teatre del Foment Cultural ha acollit la segona representació de l'obra El Cafè de la Marina de, a càrrec delL'organització de la Festa de Sant Sebastià és a càrrec de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal de Festes, i la participació de diferents entitats i persones de la vila.