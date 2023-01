Un Covisa Manresa desconegut és escombrat a l'Hospitalet (9-5)

Amb una primera part molt dolenta, elha perdut 9-5 aquest diumenge contraa Bellvitge. Les males imprecisions, la poca intensitat i un defecte important en les transicions amb pèrdua constant de pilotes ha suposat unadels manresans després d'un primer temps que ha acabat amb un parcial de 4 gols a 1.S'ha encetat el partit amb un equip manresà fora de lloc, desconegut. Un i altre cop el conjunt local tenia. Dos refusos defectuosos d'combinats amb la passivitat defensiva manresana han permès que els locals es posessin en el marcador 2-0.No ha tardat en arribar el tercer en una altre defecte a l'hora de construir joc. Els manresansdavant d'un equip que ha vist com rebia regals constantment. A dos minuts per al descans, un gol desemblava fer entrar al partit al seu equip. Ha estat un miratge. Altra vegada Chechi ha fet el quart tancant totes les expectatives visitants.Tornant del descans la situació no ha millorat. Quan ha arribat el vuitè gol local,ha optat pel sistema deque ha permès als del Bages anar reduint diferències i evitar així un tempteig d'escàndol. Tot i així, les coses encara haurien pogut anar millor si no s'haguessin fallat un parell d'ocasions de gol. Finalment, una acció individual desafortunada en falta en atac ha propiciat el novè gol local des del punt de