Derrota sense complexos del CE Manresa davant el València-Mestalla (0-2)

El mig miler llarg d'aficionats que aquest fred diumenge s'ha acostat alper rebre l'equip més tècnic del grup 3 de, el, ha somiat per un instant que el CE Manresa podria repetir l'apoteòsic final contra l'tot veient els homes deacostant-se contínuament a l'àrea taronja quan faltaven pocs minuts per acabar i, inclús, amb el temps afegit. Però no ha pogut ser. Ans al contrari. A l'última jugada del partit els ches han fet el seu segon gol en unagairebé ni defensada a l'espera d'un darrer alè que no ha arribat.Tot i l'enorme qualitat tècnica dels jugadors del filial valencia, els blanc-i-vermells han defensat amb ordre el seu espai i la seva porteria durant els 45 primers minuts, i han tingut la, fins i tot després de quedar-se amb deu jugadors sobre el camp per l'expulsió deen una segona amonestació molt rigorosa. Ha debutat, que ha jugat els 90 minuts i se li han vist detalls i compromís que ajudaran, segur, l'equip en propers enfrontaments.El CE Manresa ha començat el partit amb una defensa deque ha ajudat a empetitir el camp buscant que els valenciants tinguessin problemes per aplicar tot el seu. Cinc homes en línia que es convertien en sis quan els visitants s'introduïen en camp local. La tàctica, que ha servit per recuperar moltes pilotes i fins i tot tenir alguna, tenia el perill de les entrades valencianes per l'esquena de la defensa quan salvaven el fora de joc. Després de dos avisos, al minut 21 una centrada a la carrera del València ha estat rematada pervenint des de darrere al fons de la xarxa. El partit ha seguit igual fins a la mitja part amb el CE Manresa empetitint el camp i avortant les triangulacions valencianes.A la segona part semblava que tot seguiria igual quan tot just al minut 3 un contratac ha deixat un visitant sol davant, que ha resolt amb templança tant el seu xut com els posteriors rebuigs. Poc a poc, però, el CE Manresa ha anati el València-Mestalla ha anat. Han arribat els millors moments de joc dels homes deque, sense tenir ocasions definitives,en dues rematades ihaurien pogut estrenar el compte manresà.No ha estat així, però la domini manresà s'ha mantingut i la sensació que el gol podia arribar en qualsevol moment ha sobrevolat el Congost, fins que al minut 69, una segona amonestació molt rigorosa en una falta quan lluitava la pilota ha significat laper a Pau Darbra. Semblava que l'expulsió hauria de ser definitiva, però els jugadors manresans hani han mantingut el domini tot i ser amb un home menys, fins al final del partit i s'han acostat a l'àrea en diverses ocasions, si béJa en temps afegit, una falta a la frontal de l'àrea manresana amb cinc jugadors a la barrera i els altres cinc en camp contrari per aprofitar un possible rebuig, ha estat clavada a l'esquerra de Pulido perque ha salvat la minsa barrera pel lateral.Tot i la derrota, el CE Manresa mantindrà la. La propera jornada tindrà un nou duel important amb la visita al camp del. Serà diumenge a les 12 del migdia.