El Baxi Manresa ha presentat una queixa a l'ACB pels arbitratges rebuts

va atendre als mitjans radiofònics Ràdio Manresa i RAC1 després de la derrota del Baxi Manresa contra l'Unicaja Màlaga (94-98). A l'emissora local, el president de l'entitat bagenca va dir que ". Ho vam traslladar a l'ACB i no se'ns està respectant el què l'entitat i l'equip es mereix".Serracanta va posar com a exemple decisions que van passar al darrer minut de partit contra els andalusos. El president manresà no va voler dir que la mala situació a la classificació sigui dels àrbitres però sí que "en algun moment delicat i transcendental. I ho estem patint nosaltres en primera persona". Dues de les jugades que més han perjudicat al Baxi Manresa són el floping xiulat aaquesta jornada i la falta que va rebrea Santiago de Compostel·la.El president del Baxi Manresa es va expressar de forma semblant als micròfons de RAC1 i va demanar novament ". Ens la mereixem com tothom. I davant d'això esperem respostes.".Els manresans han llançatque els seus rivals acabada la primera volta. El segon equip amb pitjor balanç, el, té un balanç negatiu de 57. És a dir, vuitanta de diferència. Serracanta va dir que ". L'equip ha de poder competir com els altres i poder ser dur com els altres, Hi ha situacions puntuals de partit que es van acumulant i la queixa l'hem formalitzat amb tots els ets i uts. I la queixa l'hauríem fet si haguéssim guanyat avui".