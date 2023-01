Important victòria del CN Manresa Fibracat a Montjuïc (4-5)

Fitxa tècnica

- CN Montjuïc: Y Año, M Rodríguez, A Segurana 1, M Rico 1, H Occhionero, G Pascual, L Villà, M Bargalló 1, A Batlle, B Batlle 1, E Cano, M Rizo.

- CN Manresa Fibracat: M Sala, R Solernou, S Quirante 3, MM Kathel, A Toribio 1, B Yerro, M Piqué, C González, N Serracanta, J César, G Vadillo 1, I Peirón.



- Parcials: 0-1, 3-2, 1-1, 0-1.



Elha aconseguit aquest dissabte una important victòria a la piscina del, 4-5, segon classificat de Primera Divisió, després d'un partit molt igualat que han sabut guanyar les esportistes deEl primer quart va estar dominat pels nervis. Les manresanes van desaprofitar un penal i tots dos equips es van deixar perdre dues superioritats. L'encert deva decantar el període per a les bagenques.La reacció de les barcelonines va ser immediata en el segon període, on es van imposar 3-2, amb un nou gol de Quirante, de pena màxima, i de, per part de les de Manresa.S'arribava a l'equador amb empat a 3 i tot per decidir, i el tercer quart tampoc. Un gol per banda, de Quirante també el de les visitants, mantenia la igualtat en el marcador per encarar el període definitiu.Com en la resta del partit, l'últim quart també va estar dominat per les defenses i les imprecisions, fins que, per les manresanes, va anotar el 4-5 definitiu a 1'32" per al final del matx.