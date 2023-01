El CB Artés recupera el camí de la victòria contra el CB Castellar (75-64)

El CB Artés recupera el camí de la victòria

Un nefast tercer quart condemna el CB Vilatorrada a Sabadell

Partit d'alternatives entre La Salle i CB IPSI

Més bàsquet

Els equips bagencs de lahan tingut sort diversa en els seus compromisos d'aquest dissabte. Mentre que elha tornat a guanyar després de perdre a les darreres dues jornades,i elhan perdut els seus compromisos.Amb aquests resultats els artesencs s'agafen a la part alta de la taula deamb un balanç de 8 victòries i 5 derrotes, mentre que col·legials i santjoanencs mantenent un balanç equilibrat a la baixa amb 6 victòries i 7 derrotes, però lluny de les zones de perill.El Grup Via Artés ha conseguit una important victòria aquest dissabte contra el cuer, 75-64, en un partit que han dominat a partit de l'equador del primer quart, 7-7, fins al xiulet final. Els del Bages no han fet cap estrebada en el marcador però gradualment han anat posant punts de distància amb el seu rival fins aconseguit un màxim avanatatge de 21 punts, 63-42 a falta de 2 minuts per acabar el tercer quart. A partir d'aquí, han administrat la diferència fins al resultat final.ha estat el màxim anotador local, amb 11 punts, seguit d'Eduard Mas i Jan Osul amb 9.El Terra Endins Vilatorrada ha completat un bon partit a la pista delmalgrat la derrota final 81-74. Després d'un empat 19-19 en el primer parcial, els bagencs han aconseguit el seu màxim avanatatge, 29-42 poc abans d'anar al descans, que ha estat arreglat pels locals 31-42. Al tercer quart, però, als de Sant Joan no els ha entrat res i només han anotat 4 punts i els del Club Natació han capgirat el marcador, 57-46. Al quart definitiu, els bagencs s'han acostat al marcador i fins i tot s'han posat per sobre, 70-72 a falta de 3 minuts, però l'esforç ha passat factura i han acabat derrotats.ha estat el millor bagenc amb 19 punts, seguit d'Èric Manzanares amb 18.La Salle Manresa S. Gol ha acabat perdent un partit ple d'alternatives en el joc i el marcador contra el, 65-72, que han encarat millor el quart definitiu. El primer quart ha estat manresà per la mínima, 15-14, després de diversos canvis de denominador. Fins al descans la tònica ha estat la mateixa fins al punt que s'hi ha arribat 32-32. A la represa, els dos equips han continuat alternant-se i s'ha arribar als 10 minuts finals amb un 50-52 que ho deixava tot per decidir. El darrer quart ha estat jugat amb més frescura pels jugadors de l'IPSI, que s'han esdut el duel.Per part manresana,ha fet 17 punts i Nil Deix 9.A la propera jornada hi hauràentre el Grup Via Artés i el Terra Endins Vilatorrada, dissabte a 1/4 de 8 de la tarda. La Salle Manresa S. Gol, per la seva part, rebrà elel mateix dia a 3/4 de 6 de la tarda.