Pedro Martínez: «Hem jugat molt a prop del nostre màxim»

Ibon Navarro creu que el Baxi Manresa anirà cap amunt

ha marxat content amb el joc del Baxi Manresa contra l'Unicaja Málaga . No amb el resultat. L'entrenador creu que els seus jugadors han estat "a prop del nostre màxim" i per això no ha fet cap retret a ningú. Martínez ha lamentat no haver pogut comptar durant molts minuts ambper culpa d'una lesió, sense diagnòstic encara, i també de l'eliminació de. Per aquestes dues causes l'equip bagenc ha arribat forçaDe cara al futur al Baxi Manresa només li val seguir treballant i intentar que "allò que no depèn de nosaltres no ens afecti". Les errades al tram final del partit Martínez les ha situat en el marc que "".Respecte a lesno ha volgut entrar a valorar-les tot dient que "només parlo de coses tècniques".El tècnic visitant,, ha definit el partit com un "cara o creu". El vitorià ha destacat que el Baxi Manresa "ens haperò el bàsquet és un qüestió de dinàmiques. I nosaltres estem en un moment dolç".Sobre el Baxi Manresa n'ha comentat que veu uni creu que a la segona volta "serà un equip perillós".