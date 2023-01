El Baxi Manresa perd en un final d'infart davant l'Unicaja (94‑98)

Més bàsquet

Elha estat fatídic per al. Un partit emocionat, ple d'alternances, jugades discutides i èpica s'ha acabat decantant per al cantó de l'. Els d'han estat més serens i s'ha emportat un triomf que han merescut els dos equips.ha estat un puntal per a l'equip de. I més quanha estat eliminat.ha seguit repartint assistències com va fer a la Fonteta. Iha aprofitat molt bé els minuts que ha tingut en pista. Però el poder deha decantat la balança per a l'equip visitant.Dani Pérez,, Devin Robinson i Martinas Geben han estat els jugadors titulars del Baxi Manresa. Per part de l'Unicaja Màlaga ho han estat Tyson Carter, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Will Thomas i David Kravish. Els manresans han sortitque els andalusos. L'encert en atac i el domini del rebot defensiu els ha permès un primer avantatge. (10-5, minut 3). Jou forçava una antiesportiva al seu excompanyvalidada pels àrbitres després d'un etern instant replay. La jugada ha estat molt fructífera per al Baxi Manresa. El capità ha anotat els dos tirs lliures i Marcis Steinsberg ha sumat un triple per arrodonir una jugada de cinc punts. L'Unicaja Màlaga ha intentat reaccionar amb el llançament exterior. Kendrick Perry i Nenad Djedovic han anotat. Només els ha servit per evitar que la diferència a favor del Baxi Manresa seguís creixent (31-20, minut 10).ha retornat el màxim avantatge al seu equip. Novament, els llançaments de tres punts s'han aliat amb els malaguenys. Un parcial de 0-8 acostava el marcador i feia demanar temps mort a Pedro Martínez (33-28, minut 13). Cinc punts més a favor dels andalusos igualaven el marcador a 33 punts. El Baxi Manresa encara ha pogut mantenir-se al davant unes jugades més. Fins que una discutida falta de Robinson a Carter ha permès a l'Unicaja Màlagai Dani Pérez han tornat la iniciativa al seu equip per un estret marge. Només l'encert final de l'equip visitant ha impedit que el Baxi Manresa conservés la seva renda. Al descans, el 46-51 obligava els bagencs a remuntar.Geben ha comès la seva quarta personal només començar la segona part. El lituà ha anat ràpidament a la banqueta. Steinsberg l'ha substituït i el letó ha aconseguit cistelles de mèrit que acostaven posicions. Una combinació entre Ferrari i Robinson permetia un. Ara a 55 (minut 24). El mateix Robinson aconseguia després un 2+1 per protagonitzar un nou canvi en el domini de partit. No ha estat el darrer de la nit. Baxi Manresa i Unicaja Màlaga encara han estat capaços d'avançar-se algun cop més si no és que anaven empatats. Tot semblava indicar que l'equip bagenc arribaria al final del tercer quart amb un mínim avantatge. Una pèrdua de Harding ha acabat amb un ràpid contraatac culminat per unde Kalinoski (67-69).Robinson ha empatat només començar el quart definitiu. Un parcial de 0-6 obligava un altre cop al Baxi Manresa anar a remolc. Recordant altres partits, l'equip de Pedro Martínez. Mica en mica, els bagencs anaven remuntant. Robinson, Pérez i Jou han aconseguit un parcial de 7-0 que feia demanar temps mort a Navarro (79-80, minut 35). Elpressionava mentre cap dels dos equips donava el seu braç a tòrcer. El Baxi Manresa ha tingut diverses ocasions per tornar-se a avançar. Fins que Harding ho ha aconseguit des del punt de personal a manca de dos minuts justos per acabar. L'escorta nord-americà tornava a anotar i donava tres punts de marge al seu equip. Jou ha tingut un triple que podia haver sentenciat el partit però ha errat. Al següent atac, Robinson ha estat sancionat per floping. Kalinoski ha entrat el tir lliure. El mateix jugador ha anotat un triple que posava en franquícia els andalusos. A més, ha disposat d'un tir lliure addicional que ha fallat. El Baxi Manresa ha disposat d'una. Una jugada embolicada ha acabat amb personal sobre Pérez. El base ha anotat un tir lliure. Empat a 86 a manca de sis segons per acabar. El tir de Perri ha trobat el cèrcol i s'ha arribat a laL'Unicaja Màlaga ha pres la iniciativa al començar el temps extra i han aconseguit quatre punts al seu favor (88-92, minut 42). Harding i Robinson s'aferraven al partit.han impedit el Baxi Manresa empatar o posar-se al capdavant. Ferrari ha estat altre dels protagonistes al tram final. Primer situant el 94-96. I després, perdent una pilota en una jugada que podia haver portat el partit a una segona pròrroga. Kalinoski ha sentenciat amb dos tirs lliures. 94-98. El petit consol és que lapermet els del Nou Congost acabar la primera volta fora del descens.Incidències: Benjamín Jiménez, Rafael Serrano i Andrés Fernández Carretero Merino han xiulat el partit. Han eliminat Martinas Geben.ha estat baixa per malaltia.ha estat aplaudit durant la roda de presentació. Abans de començar el partit s'ha guardat un minut de silenci en memòria de, president del Bàsquet Manresa entre 1968 i 1970, i de l'exjugador del club Ruslan Ovetxenko . Al descans, s'han presentat la meitat dels equips base del