El Manresa CBF continua indomable i aconsegueix una important victòria a Vilanova (54-68)

Més bàsquet

El Manresa femení ha consolidat aquest dissabte a Vilanova la seva ratxa de victòries imposant-se 54-68 a l'en un partit que ha dominat des del salt inicial. La victòria referma ela la part alta de la classificació, amb un balanç de 10 victòries i 2 derrotes, només per darrere dela lade bàsquet.El partit s'ha posat de seguida de cara, amb unesque no han entrat al partit fins al minut 5, i unesque han aprofitat l'oportunitat en atac per clavar un parcial de 0-14. A partir d'aquí, les locals tot just han pogut maquillar el resultat per finalitzar el primer quart 8-19.El segon quart ha començat diferent. Les localsa les bagenques amb un 15-6 que les deixaven només 2 punts per sota a falta de 2 minuts per arribar al descans, 23-25. La reacció no ha estat suficient i les manresanes hanamb un nou parcial favorable, 0-9, que amb una cistella final del Vilanova, ha deixat el 25-34 al marcador abans d'anar als vestidors.A la represa, les locals han empès, 33-38 al minut 4, i les delhan respost, 33-43 al minut 5. L'avantatge manresà s'ha ampliat fins als 12 punts durant el tercer quart, 35-47 al minut 7, però les de Vilanovaper deixar el 43-50 a falta de disputar l'últim quart.De nou, un parcial de 0-7 tornava a posar, 43-57 al minut 3 de de l'últim quart.de les locals per baixar els 10 punts de diferència amb el 49-57 a mig període, ha estat anul·lat pel Manresa CFB amb un darrer parcial de 5-11 per deixar el 54-68 final al marcador.Per part manresana,ha estat un puntal sota la cistella amb 22 punts, ben secundada perdes de la línia de tres i amb 10 punts. La propera jornada el Manresa CBF visitarà el, dissabte a 2/4 de 5 de la tarda.