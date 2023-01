El CB Navàs Viscola perd clarament a la pista del FC Martinenc (68-50)

Més bàsquet

Elha perdut aquest dissabte a la pista delde forma clara, 68-50, en un partit en què l'equip bagenc ha aguantat només el primer quart i on ha tingut unaque l'ha condemnat a la derrota. La derrota, a més, arriba davant una la classificació que el deixa en una momentània cinquena plaça a l'espera de la disputa dels partits de diumenge.El partit ha començat amb poc encert anotador per part dels dos cincs i ambque han quedat reflectides en el 14-13 del final del primer quart. Quaranta segons abans, els bagencs aconseguien el que seria el seu últim avantatge del partit, 12-13.Al segon quart, tot ha canviat. La dificultat per anotar que tenien els locals s'ha esfumat, i la dels bagencs s'ha mantingut. Així, del 12-13 que marcava el lluminós poc abans d'acabar el primer quart s'ha passat a un 23-13 al minut 3 d'aquest segon període. Lade diferència s'ha mantingut fins arribar al descans amb un avantatge que s'ha situat entre els 9 i 13 punts, fins arribar al 34-23 abans d'anar a vestidors.A la represa, ha semblat que els navassencs podrien plantar cara quan hanfins a només 5 punts, 36-31 al minut 2 del tercer quart, 38-33, al minut 4, 40-35 al minut 5 i 42-37 al minut 7, però els visitants no han aprofitat la falta d'encert atacant del Martinenc per espantar-los, i finalment han tancat el quart, 47-37 per fer front a l'últim quart.Deu punts era una diferència àmplia però no pas insalbable en un període. Però no ha estat possible. Després d'un intercanvi de cistelles i errades als dos cèrcols, 51-41 a 7'22" per al final, els delhan clavat un parcial de 13-2 que ha posat laen el marcador, 64-43, a falta de poc més de 2 minuts. A partir d'aquí l'enfrontament no ha tingut més història fins al 68-50 final.Per part del CB Navàs Viscola,ha estat el més valorat amb 14 punts i 8 rebots, seguit deamb 7 punts. Les estadístiques generals de tot l'equip han estat força fluixes, amb molt baixos percentatges de tir de camp i 14 rebots menys que els seus contraris.La propera jornada, el CB Navàs rebrà al, dissabte a 2/4 de 8 del vespre.