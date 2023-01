Les XI Jornades del Centre d'Estudis del Bages analitzaran el paper històric i social de les masies

Les XIanalitzaran el paper històric i social de lesamb l'objectiu de revisar-ne el seu abast patrimonial i reivindicar, divulgar i debatre el seu espai en el marc de la societat actual. Les jornades tindran la seva matinal troncal el proper dissabte 27 de gener a lade, però la ponència inaugural se celebrarà un dia abans al mateix escenari. El següent dissabte, 4 de febrer, estarà dedicat a la visita guiada de dues masies deAixí, el proper divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Culla, l'historiador i professor de la Universitat de Barcelonadonarà el tret de sortida a les XI Jornades amb la conferència titulada Desmitificant les masies. Exemples del Bages.L'endemà, al mateix escenari, a partir de 2/4 de 10 del matí,, llicenciada en Història Medieval, pronunciarà Can Font de la Serra. Un mas als límits de terme. De mas agrícola a espai cultural. A les 10, la historiadora i arqueòlogaoferirà Mas la Culla. Talaia de Manresa durant set segles. Mitja hora més tard serà l'hora de la doctora en Arqueologia i tècnica de patrimoni cultural de la Diputació, que explicarà l'Evolució dels espais interiors de les masies de la Catalunya Central.Després de la pausa per al cafè, a 3/4 menys 5 de 12 del migdia es projectarà unsobre la masia, i a 3/4 de 12 tindrà lloc la taula rodona Preservar el patrimoni de les masies. Viure en una masia, que estarà moderada per Mireia Vila i comptarà amb Maria del Agua Cortés,Les XI Jornades delfinalitzaran el dissabte 4 de febrer amb una visita guiada a lesde Castelltallat. La sortida es farà en cotxes particulars des del pàrquing de davant el pavelló de bàsquet del Congost de Manresa a 2/4 de 10 del matí, amb la intenció d'iniciar l'itinerari guiat a les masies a 1/4 d'11.Totes les activitats són d'però amb. Cal inscripció prèvia al correu electrònic cebages@cebages.org