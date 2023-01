Navàs segrega un terreny de més de 8.200 m2 a l'entorn del Pavelló Blau per al nou institut

El ple ordinari de l'Ajuntament decelebrat el passat dilluns va aprovar la segregació d'una part d'un terreny de titularitat municipal amb els vots favorables de l'equip de govern (CUP i ERC) i l'oposició (PSC i Junts), amb l'objectiu dea la Generalitat de Catalunya, a fi que s'hi construeixi unEl terreny segregat, de 8.248,179m2, forma part d'una finca de titularitat pública de 35.217m2, situada als voltants del. Concretament, la finca segregada per a usos educatius limita pel nord i l'est amb la finca resta matriu; al sud, amb el carrer Pau Casals, i a l'oest, amb el carrer Ali Bei. Paral·lelament a la segregació, s'ha iniciat l'expedient per a la cessió gratuïta d'aquesta porció de terreny a la