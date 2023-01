El Memorial pels Conflictes Oblidats analitzarà la situació actual del conflicte al cor de l'Àfrica

Antecedents

Ladeacollirà el pròxim dimarts, 24 de gener a les 7 de la tarda, una nova edició del, amb un acte que enguany posarà el focus en l'anàlisi de la situació dels drets humans als països del cor de l'L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Manresa conjuntament ambi amb el suport del, per recordar el 26è aniversari de l'assassinat de la cooperant manresana, i de totes les persones que perden la via treballant per la justícia.El Memorial d'enguany comptarà amb la intervenció com a convidats de, autora del llibre El genocidio que no cesa. Una historia de desinformación i membre d', i, advocat especialista en justícia universal i gestió de conflictes, que informarà sobre la situació actual de querella per la mort de Flors Sirera.Mentre que en Jordi Palou-Loverdos és habitual que participi al Memorial com a advocat de la querella i expert en processos de diàleg per a la reconciliació a, és el primer cop que hi participarà Rosa Moro, periodista i analista internacional, que presentarà una anàlisi ple de testimonis sobre la realitat del cor d'Àfrica i que convidarà a mirar cap a les actualsi les dramàtiques conseqüències dels. Rosa Moro és també membre de la Federació de Comitès de Solidaritat amb l'Àfrica Negra.L'acte finalitzarà amb l'actuació musical amb instruments d'Àfrica.Flors Sirera Fortuny va ser assassinada afa 26 anys, el 18 de gener de 1997, per militars ruandesos. També van morir els seus companys de l', el metge Manuel Madrazo i el fotògraf Luis Valtueña. Des de l'any 2005, l'Ajuntament de Manresa dona suport a laper investigar aquest assassinat. Abans, el 2003, conjuntament amb el Consell Municipal de Solidaritat, es va inaugurar la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. Durant tots aquests anys, diferents iniciatives com el, Metges del Món i el mateix Consell Municipal de Solidaritat, han treballat per promoure els valors de la cooperació i la justícia que representa Flors Sirera.Aquest acte forma part delque impulsa la Regidoria de Cooperació i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.