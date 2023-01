L'Audiència Memorial escoltarà onze víctimes de la guerra civil i el franquisme de Manresa

L'Auditori Plana de l'Om deacollirà dimecres vinent, 25 de gener, la primeraque se celebra a la ciutat. Es tracta d'un acte pioner d'escolta, reconeixement institucional idedicat a totes les víctimes i les diverses generacions afectades per lai laL'Audiència Memorial permetrà escoltar el testimoni d', totes elles manresanes o vinculades amb Manresa, que, de forma directa o indirecta, van patir les conseqüències de l'alçament militar, el període revolucionari, la guerra civil i la dictadura franquista, inclosa la clandestinitat i la lluita per les llibertats.Els detalls de l'acte han estat explicats aquest dijous en roda de premsa per la regidora de Cultura i Festa de l'Ajuntament de Manresa,; i el director del Programa de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona,; els advocats impulsors de l'Audiència Memorial,, i el president de l'Associació Memòria i Història de Manresa,Amb aquest acte, es convida a trencar el silenci sobre els fets de la guerra civil i la repressió de la dictadura, a participar en el reconeixement i la reparació moral a les víctimes i a posar en valor la. La iniciativa permet recuperar les diverses memòries personals que han quedat retingudes en el si de les pròpies famílies.D'aquesta manera, es podrà escoltar el testimoni de fills i filles i altres descendents, fins a quatre generacions, de persones que, que van ser víctimes delssobre Manresa o que van ser assassinades per lesa la rereguarda, per les autoritats franquistes alo pels. També parlaran víctimes directes de la repressió a finals de la dictadura i familiars de persones que van ser condemnades a presó pel franquisme.L'acte començarà a les 6 de la tarda i serà conduït pels advocats impulsors, Jordi Palou-Loverdos i Mireia Vives Puig, guardonats amb elde la Generalitat per la iniciativa de les Audiències Memorials a Catalunya. Després d'una introducció, es podrà escoltar el testimoni dels onze participants, cadascun dels quals exposarà la seva vivència personal.Posteriorment, intervindrà l'historiador Joaquim Aloy, que farà unadels fets narrats. Tancaran l'acte els parlaments institucionals de l'alcalde de Manresa,, i del diputat d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona,. Al final, les autoritats entregaran un detall simbòlic a les onze persones participants. Finalment, hi haurà una trobada i diàleg informal entre participants, assistents i representants institucionals.L'acte, obert a tothom, és organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, amb la participació d'i l'. La iniciativa, que la Diputació impulsa en diversos municipis catalans, arriba per primera vegada a la capital del Bages, coorganitzada amb l'Ajuntament.