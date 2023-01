Súria renova el Vot de Poble en el dia central de la Festa de Sant Sebastià

ha celebrat aquest divendres el dia central de laamb la renovació deli altres actes festius. El programa continuarà durant tot aquest cap de setmana i es perllongarà fins al diumenge 29 de gener amb activitats de caire participatiu, cultural i de descoberta del patrimoni.El pregó de la Festa va anar a càrrec de la nova directora general de Serveis Socials de la Generalitat, la surienca, en un acte que va tenir lloc dijous 19 de gener i va omplir el saló de sessions de la Casa de la Vila.En el seu pregó, Mariona Homs va expressar la seva "il·lusió" per la invitació a ser la pregonera d'enguany de la Festa. Homs va recordar les seves, en un pregó que va tenir com a eix destacat l'que mai no deixen de treballar per millorar el seu entorn i donar escalf als qui el necessiten.La pregonera d'enguany va remarcar que la Festa de Sant Sebastià és un símbol de l'per sobreposar-se a l'adversitat. En el pregó també va fer un paral·lelisme entre l'va donar origen al Vot de Poble i la pandèmia de la Covid.Segons Mariona Homs, ", de les vides viscudes en silenci i petites gestes", però sobretot "som fills de l'amor i de l'esperança". Per a la directora general surienca, l'actualens obliga a actuar per reduir els nivells de pobresa i "posar-nos al servei de la gent", sense perdre l'esperança.Mariona Homs també va explicar que se sentia "una" de Súria, una vila que "sempre he pensat amb una certa enyorança i amb un delit de pertinença que no he trobat en altres indrets".En el seu parlament de resposta, l'alcaldeva felicitar Mariona Homs pel seu "magnífic pregó" i per mantenir viu el sentiment de pertinença a Súria. Segons el batlle surienc, el record de les persones de la vila que van haver d'afrontar l'epidèmia de còlera i la més recent experiència de la pandèmia ens ofereixen "exemples i aprenentatges" per afrontar les noves dificultats amb una "visió de progrés i positivitat per a tothom".Per la seva banda, la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,, va explicar que la Festa de Sant Sebastià és "la més identitària" del calendari festiu surienc, amb "un marcat caràcter cultural". Alba Santamaria va presentar els actes del programa d'enguany, convidant tothom a participar-hi. Mariona Homs és directora general de Serveis Socials de la Generalitat des del passat mes de novembre . Des de l'any 2019 també és regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa. L'acte del pregó de la Festa de Sant Sebastià va comptar amb la presència de representants de la corporació municipal. La cloenda va anar a càrrec de lade l'La renovació del Vot de Poble s'ha fet aquest divendres durant la missa solemne celebrada a l'. La cerimònia, presidida pel vicari general del Bisbat de Solsona,, ha acabat amb la interpretació dels Goigs a Sant Sebastià, d'. La missa ha comptat amb la presència de l'alcalde Albert Coberó i altres membres de la corporació municipal.Després de la missa ha tingut lloc unaamb la participació dels Trabucaires del Tro Gros, la Cobla Súria, Geganters i Grallers del Poble Vell, Geganters del Gorg de l'Olla, Bastoners de l'Agrupació Sardanista i Xaranga de l'Escola Municipal de Música. La cercavila ha passat pels carrers del centre urbà i ha acabat a la plaça de Sant Joan, on s'ha fet uni unaa càrrec de laL'activitat festiva d'aquest divendres 20 de gener ha començat amb una galejada dels. La jornada ha acabat amb la primera representació de l'obra teatral El Cafè de la Marina de Josep Maria de Sagarra, a càrrec delEl programa de la Festa de Sant Sebastià va tenir el pròleg de la 27a Internacional, que es va fer els dies 14 i 15 de gener al, organitzada pel Club de Tir Esportiu.L'organització de la Festa de Sant Sebastià és a càrrec de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal de Festes, i la participació de diferents entitats i persones de la vila.