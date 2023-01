El Baxi Manresa tancarà la primera volta rebent l'Unicaja Màlaga

Eltancarà la primera volta rebent alel potent(dissabte, 20.45h. Movistar Deportes). Serà una nova oportunitat perquè el conjunt bagenc consolidi la bona imatge oferta la jornada anterior. Després del partit quedarà encara la meitat de la competició. Ni una victòria significarà un pas definitiu cap a la permanència ni una derrota serà una condemna definitiva. Però vista la situació, els denecessiten començar a sumar el més aviat possible.Dos jugadors, dels quals no ha transcendit el nom, no han entrenat aquest divendres per culpa d'uni és possible que es perdin el partit davant Unicaja Màlaga. Pedro Martínez no hi compta massa i creua els dits perquè cap més jugador es contagiï. Qui encara tampoc hi serà és el pivot. L'africà es troba a la recta final de la seva lesió tot i que el tècnic del Baxi Manresa afegeix que "fa dues setmanes que està a la fase final de la seva recuperació. Quan durarà aquesta part final? Jo pregunto però ningú m'ho diu". Olumuyiwa, de moment, entrena amb el preparador físic fora de la dinàmica del grup.Martínez admet que l'equip juga. Aquesta circumstància contrasta amb la història que diu que el conjunt manresà ha estat més fort a casa amb recolzament de l'afició. La gent continua responent i l'equip té bones sensacions però a vegades aquestes sensacions es tradueixen en pressió. Als darrers tres partits, el Baxi Manresa ha gaudit d'que han estat eixugades pel rival. Martínez creu que això ha passat per una barreja "d'aspectes mentals, dinàmica, qualitat… És millor això que anar sempre per darrera. Ens manca tenir continuïtat". L'entrenador del Baxi Manresa fa un símil amb l'atletisme per explicar la situació dient que "tinc la sensació que estem esprintant i els partits no són una carrera de cent metres. Són una carrera llarga. I tota l'estona esprintant no pot ser".L'Unicaja Màlaga va ser un dels grans equips del bàsquet estatal fins que les darreres temporades va baixar un parell d'esglaons. Enguany, amba la banqueta, torna a ocupar posicions més d'acord amb la seva història. Ja fa algunes jornades que els andalusos van aconseguir la classificació per a la. Actualment són els cinquens classificats de lai es jugaran la condició de cap de sèrie contra el. Per ser-ho, l'Unicaja Màlaga necessita guanyar al Nou Congost i que els tinerfenys perdin a la seva pista contra el. Martínez destaca que la diferència dels malaguenys entra la temporada passada i aquesta "és tenir millors jugadors. Tenen jugadors molt contrastats i tenen una defensa molt agressiva".serà la gran atracció de l'equip malagueny. El pivot gironí va deixar el Baxi Manresa la temporada passada després de rebutjar l'oferta de renovació que va rebre. Sima se'n va anar aperò a la ciutat dels canals no ha tingut sort i fa pocs dies va rescindir contracte. L'Unicaja Màlaga l'ha retornat a la Lliga Endesa després d'arribar a un acord econòmic amb el Baxi Manresa perquè aquest li cedís els drets esportius de Sima fins a final de temporada. Als'hi ha trobat, amb passat també al Bages. Els dos exManresa són només dues de les set cares noves que té Navarro a les seves ordres.Navarro no es fia del mal moment del seu exequip i destaca les dificultats que històricament comporta jugar al Nou Congost. L'entrenador de l'Unicaja Màlaga pensa que el partit serà "dei també serà molt important el rebot. Si pots controlar el rebot defensiu podràs córrer". Com a jugador importants, el tècnic de l'equip andalús destaca. Sobre el base en destaca la capacitat de generar anotació als seus companys.es perdrà el partit perquè ha estat pare a les darreres hores.Benjamín Jiménez, Rafael Serrano i Andrés Fernández Carretero són els arbitres designats.