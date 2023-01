La força del compromís: CE Manresa, l'equip menys professionalitzat, instal·lat en el «play-off»

Són 2/4 de 8 del vespre, negra nit a l'hivern, i sota els focus del, el primer equip delcomença a exercitar. La majoria dels seus integrants han, o fins i tot ambdues coses. Però es concentren per entrenar al màxim i donar-ho tot perquè diumenge juguen contra el, però podrien fer-ho contra l'Hércules, el Lleida, el Terrassa, el Teruel, o algun altre. No és un entrenament d'amics per fer la patxanga diumenge abans d'un arròs, ni tant sols per jugar a, com fa uns anys, o a, com la temporada passada. Juguen a, una competició molt professionalitzada. Però ells s'entrenen al vespre, perquè durant el dia han treballat.El principal web especialitzat en elestatal,, diu que la plantilla del CE Manresa, en el seu conjunt, és la segona més "econòmica" del grup 3 de Segona RFEF , segons les, però la que té unsi es divideix l'import total pel número d'integrants de la plantilla. Segons aquesta publicació, la plantilla del club té a dia d'avui un valor en el mercat d'1,3 milions d'euros, comptant-hi tots els fitxatges d'hivern, inclòs Toni Larrosa, anunciat aquest mateix divendres . El total de valor dels 18 equips del grup 3 de Segona RFEF és de. O sigui, que, econòmicament, el primer equip del CE Manresa significa un 3,15% del valor total del grup.Els 1,3 milions d'euros dividits pels 26 integrants de la plantilla actual manresana donen una mitjana de 50.000 euros de. A sobre, com a penúltim, l', amb un valor per jugador de 54.000 euros. A dalt de tot, precisament el València,el valor de la plantilla de la capital del Bages: 174.000 euros valdria cada jugador.En aquesta categoria, agafar-se al peu de la lletra un "valor de mercat" pot serja que són imports comparativament petits i fàcils d'arrodonir, però són indicadors de la memòria deque acumulen i, sobretot, de l'esforç que suposa cada punt que sumen a la nova categoria. A punt de començar la segona volta, només els superen a la classificació el(116.000 euros per jugador), el(174.000), l'(173.000), i el(125.000 euros). Bastant més del doble (i el triple) que el CE Manresa qualsevol d'ells. A més, descartant els filials per qüestions obvies, el CE Manresa té, amb una mitjana de 24,4 anys, només més adulta que Lleida i Alzira, amb 24,3 anys.En una entrevista a NacióManresa abans de començar la temporada a Segona RFEF, el míster, Ferran Costa , declarava "estic convençut que el CE Manresa serà un equip més que digne a Segona RFEF". Completada la, els seus homes estan situats en, en zona de, amb un coixí de tres punts per darrere, i a tres punts dels segons de la taula, precisament (de nou), el filial del València, que aquest diumenge arribarà al Congost per donar el tret de sortida a la segona volta.A Segona RFEF, la professionalització dels equips es nota en molts detalls. A l'inici de la temporada, amb la calor, els jugadors del CE Manresa havien de fer un sobreesforç enorme perquan s'enfrontaven a equips amb un fons molt més treballat i amb. Amb el pas del temps, la plantilla de Ferran Costa també ha après automatismes per, i això s'ha notat molt en partits que els manresans han arribat forts a l'últim minut o més enllà, no només en els apoteòsics duels contra l'i l' Espanyol B Ser l'equip més fluix econòmicament del grup i mantenir-se, des de l'inici de la competició i malgrat la passada ratxa de quatre partits sense vèncer, en posicions de play-off d'ascens, demostra ladel grup, que beu deldels darrers anys en categories més baixes, queels nous fitxatges, que treballa bé lai que, després de molts anys, té una, que coneix les seves funcions i que, per ara, les executa a la perfecció. Amb tot plegat, l'arribada de públic al camp i de nous carnets a les oficines respon a la, però també a la consciència de tot plegat.Diumenge arribarà el València-Mestalla al Congost. Serà a les 12 del migdia i segurament no serà el València-Mestalla de la primera volta, del primer partit de lliga, en què uns debutants a la competició els van sorprendre al seu camp 0-1 . Malgrat la victòria, aquell partit no va ser gens fàcil per als blanc-i-vermells. Tampoc ho serà el d'aquest diumenge, però l'equip ha demostrat que