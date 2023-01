L'Àgora Educació 2022 defensa la vigència de la pedagogia ignasiana

Una transformació espiritual

Lava entrar en el món de l'educació amb voluntat de fer arribar a tothom la transformació de les persones a partir de l'experiència de canvi que va viuredurant la seva estada a, ara fa cinc-cents anys. Laés humanista, interpel·la al coneixement com una manera d'incidir positivament en la comunitat i posa la persona al centre, tenint en compte el seu context i convertint-la en protagonista de l'aprenentatge.Aquestes són les principals característiques de la pedagogia ignasiana que van exposar ael secretari internacional d'Educació de la Companyia de Jesús i professor convidat a la Loyola University de Chicago,, i, exdirectiu de Jesuïtes Educació, professor a secundària i assessor internacional d'educació. Mesa i Menéndez van tancar el cicle de diàlegs del programa. Tots dos van defensar que totes les característiques que té la pedagogia ignasiana fan evident que és una metodologia vigent i van destacar la influència d'aquesta arreu del món.Ignasi de Loiola va experimentar a Manresa una profunda transformació espiritual. Transmetre-la i fer-la extensiva a totes les persones va ser la motivació dels primers jesuïtes que van decidir dedicar-se a l'educació. Precisament, el seu origen, elsdel sant, és un dels elements que n'expliquen el potencial d'impacte. Segons José A. Mesa, el fet que no es tracti duna teoria educativa, que no sigui una recepta, és la clau de l'èxit de la pedagogia ignasiana. "encara que no es vegi", va afirmar Mesa.Per aprendre, és imprescindible estar bé amb un mateix, conèixer-se. Aquesta és una de les bases de la pedagogia ignasiana, que parteix de la voluntat d'ajudar les persones a fer aquest treball d'autoconeixement i de transformació perquè siguin elles mateixes i a partir d'aquí puguin desenvolupar un projecte de vida. "de la pedagogia ignasiana", va afirmar Pepe Menéndez. Aquesta voluntat d'ajudar és en benefici individual, però també en benefici de la comunitat. La pedagogia ignasiana parteix del principi que el coneixement ha de servir per actuar. En tercer lloc, el model d'educació impulsat per la Companyia de Jesús i que es va estendre arreu del món és un model que personalitza, que posa la persona al centre, i que té en compte el seu context. "", van explicar. Per això és tan important el paper de l'educador, una figura que ha de saber acompanyar l'estudiant, arribant-hi a través del cor.La diversitat cultural i religiosa és precisament un dels grans desafiaments amb els quals pot topar la pedagogia ignasiana, perquè el seu origen està en la religió catòlica, van explicar els dos ponents. No obstant això, elha d'arribar com una invitació i no com una imposició ni una obligació, i ha de partir del respecte i basar-se en la dignitat de la persona perquè "una pedagogia que no es basa en la dignitat de la persona no és pedagogia". En aquest sentit, els ponents van defensar unai que evolucioni en funció dels debats que la societat experimenta en cada moment. La pedagogia ignasiana, va dir Mesa, ha de servir "per ensenyar-nos a navegar per situacions socials i culturals, per anar creixent com a individus i com a societat, i sempre des de l'acompanyament de les persones, des del respecte i la reflexió profunda".El diàleg va servir per tancar el cicle de converses del programa d'activitats, adreçat a fomentar la reflexió i el debat entre la comunitat educativa de la ciutat per activar canvis i millores als centres educatius i al conjunt de la societat. L'organització del programa respon a un encàrrec de l'Ajuntament de Manresa en el marc del programa d'activitats de Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la capital del Bages.El cicle es va iniciar el mes de gener de l'any passat i ha inclòs una dotzena de diàlegs als quals han assistit un miler de persones. A més, totes les converses es poden recuperar íntegrament al canal de Youtube d'UManresa, on ja sumen prop de 2.400 visualitzacions.