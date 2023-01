Què fer aquest cap de setmana al Bages i el Moianès: 21 i 22 de gener

Sant Vicenç de Castellet: Festa Major d'hivern

Sant Fruitós de Bages: Festa Major d'hivern

Fals: Festa de Sant Vicenç

Súria: Festa de Sant Sebastià

Moià i Moianès: Festa Major d'hivern

L'espectacle Bona gent dei elseran els principals actes que es viuran a Sant Vicenç de Castellet aquest cap de setmana de. El programa, que s'allarga de divendres a dilluns, tindrà el Consell d'Infants del municipi com a pregoners, mantindrà eli el Correfoc per a grans ja sense limitacions pandèmiques, i tindrà elsal Concert Jove, i l'orquestraal ball de Festa Major. Més informació a aquest enllaç Elserà el pregoner de lade Sant Fruitós de Bages que també se celebra aquest cap de setmana. El concert dei el castell de focs seran els plats estrella d'un programa que inclou també el pregó jove a càrrec del judokai elper als alumnes del municipi, entre altres actes. La informació completa la podeu trobar aquí Per la seva part, el nucli de, al terme de Fonollosa, també celebra laaquest cap de setmana. La Festa recupera la mostra de cuina que enguany tindrà com a eix temàtic els pastissos, i tindrà tres activitats relacionades amb el complex medieval de les: a la missa la seguirà el concert de Quarta Justa i posteriorment s'inauguraran les. Tancarà la programació l'obra de teatre El crèdit interpretada pel grup de teatre de l'. Més detalls d'horaris i inscripcions en aquest enllaç torna a celebrar unaen tota la seva extensió amb actes que ja han engegat aquest dijous i que s'allargaran fins al següent cap de setmana. Aquest cap de setmana inclou la representació d'El Cafè de la Marina dea càrrec del Grup de Teatre del, o la presentació del llibre El fabricant de records de. Lai lainterpretaran El Messies de Händel i també es faran, entre altres actes d'una extensa programació que es pot veure en detall aquí celebrarà diumenge una nova trobada dede la vila amb el ball del Ciri, de Gitanes, de Garrofins i de bastons al ritme de lai en el marc de la Festa de Sant Sebastià, que inclou altres actes. Així mateix,celebra la Festa de Sant Vicenç,la Festa de Sant Fruitós, i, circ amb motiu de la seva Festa de Sant Sebastià. El recull d' actes al Moianès els podeu trobar aquí