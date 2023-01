L'Ajuntament presenta a Estònia la creació de l'Agenda Urbana de Manresa 2030

Manresa, membre de la Xarxa URBACT

Objectius ODS, la Manresa del 2030

Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

es va incorporar el març de 2021 a la xarxa, integrada per 19 ciutats europees, que tenen per objectiu desenvolupar plans d'acció per a la localització dels(ODS). L'adhesió a la xarxa ha servit per potenciar encara més la feina que l'Ajuntament de Manresa realitza des del 2018 per contribuir als reptes globals, així com per intercanviar coneixements amb altres ciutats sobre com implementar amb èxit els ODS a escala local. El resultat ha estat l'elaboració de l', que durant els mesos de febrer i març serà aprovada pel consistori i presentada públicament.Amb l'objectiu de presentar els resultats del treball conjunt i l'aprenentatge mutu entre ciutats, l', coordinador de la xarxa, ha organitzat la trobada final a la capital bàltica, que va començar dijous i finalitzarà dissabte. Manresa ha assistit a la trobada amb l'alcalde,, acompanyat de personal tècnic municipal, agents locals que han participat en l'elaboració de l'Agenda, i representants tècnics de la Diputació de Barcelona, que han donat suport en tot el procés.La jornada de dijous es va dedicar a la presentació dels plans locals resultants del treball de la xarxa, el debat sobre la futura implementació d'aquests plans i l'exposició de les reflexions finals. Durant el matí, es van exposar els plans de cada ciutat, entre les quals Manresa. A la tarda, Manresa va participar en una de les tres taules de debat entorn dels reptes i oportunitats que ofereix l', relatius a la governança participativa, la implementació integral i transversal de les accions i el seguiment i retiment de comptes a la ciutadania sobre el progrés fet.Aquests mateixos dies, la ciutat de Tallinn inaugura la seva designació com a2023, en companyia de la resta de ciutats de la xarxa URBACT, i amb actes oberts a governs locals i regionals, institucions europees, persones expertes en temes de sostenibilitat i al públic en general.El secretariat URBACT va obrir una convocatòria el desembre del 2020 per constituir unaque estiguessin treballant per assolir els objectius establerts en l'i en l'alineament de la seva estratègia amb els ODS.Posteriorment, el secretariat va sol·licitar als ministeris de cada país i al(CEMR) que proposessin ciutats per ser-ne membres. A través de la xarxa, de la qual Manresa és membre, el CEMR va proposar la candidatura de Manresa. Els criteris per a la selecció van ser, entre altres, que la ciutat candidata demostrés un ferm compromís del municipi cap a l'assoliment dels ODS, cosa que es va certificar.L'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ja fa tres anys que porta a terme un procés d'alineament de les polítiques municipals per als pròxims 10 anys amb els 17 ODS. A finals del 2018, es va redactar un document delsamb el propòsit d'incentivar un debat intern amb regidories i personal tècnic municipal i un segon document adreçat a la ciutadania.Durant els anys 2019 i 2020 es va engegar un procés de participació ciutadana per donar veu als agents del territori i a la ciutadania en la configuració de l'Agenda 2030 local, i implicar-los en el procés. Es van elaborar dos models d'enquesta (un per a les entitats i els agents locals i una altra per a la ciutadania) persobre el model de ciutat que es vol desenvolupar durant els pròxims anys.D'altra banda, també es va preparar un aplicatiu que permetia fer un taller en línia per conèixer amb més detall els 17 ODS i fer aportacions a l'estratègiaA finals de 2021, es va publicar la versió definitiva del document El repte dels ODS a Manresa, on es recullen els reptes locals proposats per l'Ajuntament de Manresa i la ciutadania. A partir d'aquest treball i del posterior debat en focus de grups d'agents, experts i personal tècnic i polític municipal, s'ha plantejat la formulació de l'Agenda Urbana de Manresa 2030. L'Agenda inclou la visió futura de ciutat, les vuit missions per assolir-la, els reptes, les 30 accions transformadores i els indicadors per implementar i avaluar l'estratègia de sostenibilitat de la ciutat per als pròxims 8 anys. Aquest pla local també està alineat amb laPer fer realitat l'Agenda, caldrà el suport tècnic i financer tant d'institucions públiques com dels actors privats, que ja s'està treballant a través del programa de fons europeus Next Generation, de col·laboracions amb lai la, i de l'establiment de partenariats públic-privats, com per exemple el que ja existeix per al projecte de salut digital PECT BAGESS, inclòs a l'Agenda.D'altra banda, el compromís dels agents locals i de la ciutadania amb l'Agenda és clau per al seu èxit. En aquest sentit, s'ha posat en marxa la plataforma digital de l' Agenda Urbana de Manresa 2030 per informar sobre el procés, compartir projectes i mantenir activa la taula d'agents locals creada des de l'inici, que passarà a dir-seL'Agenda 2030 és un full de ruta per als pròxims anys per avançar cap al desenvolupament sostenible. Aquesta agenda es concreta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que van ser aprovats per tots els estats membres de l'l'any 2015 i dels quals es deriven fites (en total 169) i indicadors que avaluen l'assoliment dels objectius proposats.Les temàtiques que aborden van des de lafins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau i les ciutats sostenibles. Els podeu consultar en aquest enllaç.Aquesta agenda marcarà l'acció global pel desenvolupament fins a l'any 2030 i, conjuntament amb la resta d', configura un full de ruta d'actuació per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.