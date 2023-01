L'Avinent Manresa femení torna a classificar-se per a la final de la Copa Iberdrola

L's'ha classificat de nou i per tercera ocasió per disputar la gran final de lade clubs femenins en pista coberta, segons ha fet públic la Federació Espanyola d'Atletisme aquest dijous.La final de la Copa Iberdrola d'atletisme es disputarà el dissabte 11 de febrer a. A més del club manresà, els equips que s'han classificat són el Valencia CA, Playas de Castellón, FC Barcelona, At. San Sebastián, GrupoEmpleo Pamplona At., Trops. Cuevas de Nerja, i l'SG Pontevedra com a equip amfitrió.En el 2020, l'Avinent Manresa va ser a la final de València on va ocupar la setena posició . En el 2022, l'equip manresà va escalar posicions fins a la cinquena posició en la final disputada a Madrid . En el 2021, a Barcelona, i classificat per taula internacional, l'Avinent Manresa va quedar fora de la competició perquè hi va entrar l'com a organitzador de l'encontre, no per mèrits esportius.L'expedició que viatjarà a Ourense estarà composada per, encara no decidides, i dues tècniques.