Una delegació valenciana visita Manresa per conèixer les iniciatives empresarials en sostenibilitat

Una delegació valenciana ha visitat aquest dijous Manresa per conèixer les seves iniciatives empresarials de foment de la sostenibilitat., directora general de la, sotsdirector de l'i membres de les seves delegacions van participar en diverses reunions de treball a Manresa en les que van intervenir la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,, la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central,, els presidents de les associacions empresarials de Manresa, així com tècnics, de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Manresa i Eurecat.La visita a la ciutat es va iniciar amb un recorregut guiat alper part del seu gerent,. El Consorci participa activament en diferents projectes d'economia circular i és un actiu col·laborador de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent. Seguidament, van traslladar-se per visitar la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa.Al migdia, va tenir lloc la recepció institucional a l'Ajuntament i posterior reunió de treball en la qual es va comentar el desplegament de lesi l'eficàcia de la llei que les constitueix.Per concloure, la delegació va visitar la seu deper conèixer els projectes tècnics de la Xarxa de Calor presentats per l'd'Aigües de Manresa i la comunitat energètica empresarial Manresa Il·lumina a mans de, de l'oficina de sinergies Bufalvent.Aquesta trobada, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, ha permès tenir l'oportunitat de compartir experiències en projectes clau sobre sostenibilitat i la gestió de les àrees industrials, així com el desenvolupament del territori.