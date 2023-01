L'ACA explica a Manresa com combatrà el risc d'inundacions a Catalunya

L'(ACA) té previst aprovar en els propers mesos eli el, dos documents que contemplen una inversió de més de 140 milions d'euros en els propers sis anys a Catalunya. L'objectiu és estudiar els efectes delen lesi definir les accions de prevenció, protecció, preparació i recuperació davant dels efectes dels fenòmens meteorològics. Ho ha anunciat el director de l'ACA,, en una jornada per abordar aquestes problemàtiques en l'actual context d'emergència climàtica que s'ha celebrat a l'auditori de la Plana de l'Om dei en la qual hi han participat 170 persones.Dels 140 milions d'euros previstos, 127 milions d'euros seran aportats per l'ACA, mentre que 9,5 milions d'euros aniran a càrrec de lai prop de 3 milions d'euros els assumiran els titulars de les infraestructures.Aquesta planificació, que serà vigent fins el 2027, tal i com determina la, defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d'inundacions a les conques internes, on la Generalitat té plenes competències en la matèria.Així, lesconsisteixen en actuacions de restauració, reducció de la vulnerabilitat de les infraestructures, actuacions per a la millora del drenatge urbà, la millora en la capacitat predictiva, entre d’altres.La sessió celebrada aquest dijous a Manresa ha comptat amb la participació de diverses administracions implicades, des del, fins a, el, la, així com altres representants destacats del món científic i universitari, entre d’altres.