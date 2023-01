Un monitor s'enfronta a 24 anys de presó acusat de cometre abusos sexuals a Artés

L'jutjarà el pròxim dilluns und'un casal d'acusat de cinc delictes d'accés a menors amb, tres delictes d'i un altre delicte de determinació per participar en. Eldemana 24 anys de presó i 10 mesos i una indemnització de fins a 15.500 euros per danys morals a tres víctimes. Els fets es remunten al gener del 2017 i finals al novembre del 2018 quan va ser. Segons Fiscalia, va aprofitar l'accés als seus telèfons per "satisfer el seu desig sexual" amb converses i propostes sexuals. A alguns, a més, els hauria fet tocaments.Segons l'escrit de les conclusions provisionals del Ministeri Fiscal, l'acusat va utilitzar aplicacions comper mantenir converses amb alumnes de tipus sexual. Hi parlava a diari i amb "ànim libidinós". Així per exemple, convidava els menors a explicar les seves experiències sexuals, els explicava pràctiques que desconeixien o els animava a realitzar-ne tot exercint un "que els feia sentir malament i rebutjats si no el contestaven en els mateixos termes o l'ignoraven".En alguns casos, a més, va ferper fer pràctiques sexuals o els va dir de quedar per despullar-se o dormir junts. També va ferde forma individual a alguns d'ells aprofitant que estaven al seu càrrec durant algunes sortides.L'acusat, que no té antecedents penals, s'enfronta a cinc delictes d'accés a menors amb finalitats sexuals, tres delictes d'abús sexual i un altre delicte de determinació per participar en actes sexuals amb menors. Fiscalia demana inicialment una pena de 2 anys i 2 mesos per cinc delictes amb accés a menors; 2 anys per un delicte d'accés a menors i 12 anys pe tres delictes d'abús sexual. En total, la peticióPer als delictes d'abús, també demanadurant 8 anys, 5 anys d'inhabilitació especial peri 5 anys sense poder-se comunicar amb les víctimes ni acostar-se a menys de 500 metres. D'altra banda, en relació aes demana una indemnització total de 15.500 euros per a tres víctimes.