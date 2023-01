Súria convoca les prestacions socials de caràcter econòmic per a 2023

L'ha publicat la convocatòria dede caràcter econòmic per a aquest any 2023. En la majoria de les línies previstes, el termini de presentació de sol·licituds es perllongarà al llarg de tot l'any natural.Aquestes prestacions poden ser sol·licitades peren el municipi, que compleixin els requisits establerts en el vigent Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.Les línies incloses en la convocatòria són les següents:. Alimentació, higiene, roba i calçat, subministraments bàsics, higiene de primera infància, accés i manteniment de l'habitatge habitual, allotjament d'emergència, etcètera.- Prevenció i manteniment de la. Ajuts a l'escolarització infantil (0-3 anys), material escolar i llibres d'educació primària i secundària, menjador escolar complementari i activitats extraescolars i de lleure.- Suport a laLes sol·licituds per accedir a aquestes línies es podran presentar durant tot l'any 2023. Les línies que tenen un termini de presentació de sol·licituds més reduït són les següents:- Prestacions per a convivències eni crèdit de síntesi en educació secundària. Termini de presentació de sol·licituds entre els dies 6 i 17 de febrer.- Prestacions per a. Termini de presentació de sol·licituds entre els dies 15 i 26 de maig.- Prestacions per a. Termini de presentació de sol·licituds entre els dies 15 i 26 de maig.- Prestacions per a. Termini de presentació de sol·licituds entre els dies 4 i 15 de setembre.L'àrea de Benestar Social pot valorar la urgència de casos que requereixin l'atorgament d'aquest tipus de prestacions al llarg de tot l'any.Per a més informació, les persones interessades es poden adreçar a l'àrea municipal de, a la planta baixa de la Casa de la Vila i en horari d'atenció al públic, ja sigui presencialment o a través del telèfon 93.868.28.00.