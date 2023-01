Vols aprendre a obtenir la teva pròpia mel ecològica?

L'associacióha programat per als mesos de març i abril un curs d'de quatre dies per a aprendre a instal·lar, cuidar, gestionar i aprofitarper a. El curs es farà a la mateixa finca de la formadora i apicultora, situada a. La informació del curs es pot consultar a la pàgina web de l'entitat Tenir unes arnes per l'autoconsum pot ser una activitat molt reconfortant, ja que la vida i la feina que fan les abelles és fascinant i els productes del rusc una autèntica delícia carregada de. En aquests moments en que les abelles estan tan amenaçades, fer apicultura ecològica cobra especial rellevància. Des de la perspectiva ecològica, es vol fer treballar les abelles, les seves necessitats i també el seu entorn.Les persones interessades poden inscriure's a botiga.associaciolera.org , a través del correu electrònic formacio@associaciolera.org o als telèfons 938 787 035 / 672 337 305.