Els pacients que ingressin a l'hospital obtindran la baixa sense necessitat de passar pel CAP

Els quatre hospitals de laja tenen desplegada la gestió de les(IT) per ingrés hospitalari amb l'objectiu dela gestió d'aquest tràmit, que fins ara s'efectuava a les consultes d'atenció primària (). D'aquesta manera, els pacients que ingressin de forma programada o urgent en aquests hospitals rebran la baixa al mateix centre –a Admissions inicialment- i els seus familiars s'estalviaran desplaçar-se al CAP per fer el tràmit.La mesura beneficia la població en edat laboral -pacients ingressats amb CIP que estiguin treballant en l'actualitat o cobrant subsidi d'atur- i busca, disminuir el nombre de visites a l'atenció primària per aquest tipus de gestions, desburocratitzar el sistema ii del seu entorn familiar.El model s'aplica inicialment als pacients hospitalitzats de diferents procedències: urgències, programats quirúrgics i programats mèdics. Així doncs, la tramitació de laja s'inicia a l'hospital al prescriure-la d'acord amb l'. Un cop es produeix l'ingrés, l'administració del centre recull la informació requerida per gestionar la baixa i es genera automàticament el comunicat desi la persona atesa continua ingressada 7 dies després del primer dia que es va faltar a la feina, amb una validesa màxima de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es podran descarregar immediatament des de. Els següents comunicats de confirmació, a partir d'aquests 14 dies, s'han de gestionar a l'atenció primària.A Catalunya, la gestió de les IT des dels hospitals va arrencar en forma de pla pilot a principis de febrer a l'i als centres d'atenció primària de la zona, i paulatinament s'ha anat desplegant a la resta de regions de tot el territori català. En el conjunt de Catalunya, es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l'atenció primària.