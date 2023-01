La nova marca Manresa Cultura donarà visibilitat a tota l'activitat cultural de l'Ajuntament

La regidora de Cultura i Festes,, ha presentat aquest dijous la nova marca, que pretén donar visibilitat i agrupar sota un mateix paraigües tota l'activitat cultural que es desenvolupa a iniciativa de l'Ajuntament de Manresa o sota els seus auspi cis.La nova marca ha estat dissenyada per, estudi amb seu a Santpedor. En la presentació,, directora creativa, i, dissenyador gràfic sènior, han explicat que la nova imatge "està inspirada en la ciutat i la seva gent" i que té l'objectiu de "reforçar el concepte de diàleg i pluralitat, a partir de les bafarades i una gamma extensa de colors". Es tracta, han apuntat, "d'un sistema gràfic versàtil que s'adapta a molts tipus de contingut, temàtica i format. Una imatge gràfica potent, amb molta personalitat, atractiva i vistosa, i molt adaptable pel seu sistema modular".Laescollida que acompanyarà totes les creativitats "és de tipus pal sec, simple i moderna, però que destaca per la seva personalitat". Tot plegat, han conclòs, "pretén unificar i dotar de personalitat les comunicacions de tot allò que organitza, produeix o compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa en l'àmbit cultural".La nova marca estarà present en tota la comunicació de la. En els propers dies, es podrà trobar ja a les xarxes socials i a la web, així com a tots els programes, cartells, banderoles i elements publicitaris que s'editin a partir d'ara.