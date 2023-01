El bar del camp de futbol de Sant Fruitós estrena una nova zona exterior

Els usuaris deldelja poden gaudir d'un nou espai exterior que s'ha habilitat en aquest servei del recinte esportiu.L'Ajuntament ha arranjat aquesta zona, que fins ara no estava operativa, amb lai l'estesa de sauló, alhora que s'ha delimitat per tal que quedi separada de la zona de químics de les piscines municipals.Paral·lelament, s'ha instal·lat unai una porta per separar el bar del recinte esportiu, el què permetrà que, tot i que el camp estigui tancat, se'n pugui fer ús.Aquesta millora permetrà que tant esportistes com públic puguin gaudir del servei de restauració en un