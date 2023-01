L'escriptor Alejandro Palomas, primer convidat de l'any al Pessics de Vida

L'escriptorserà el primer convidat del ciclede 2023 en una conversa que mantindrà amb la periodistaa la sala d'actes del Casino el proper dimecres, 25 de gener, a les 7 de la tarda. Lai elimpulsen el cicle.Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) és llicenciat en Filologia Anglesa i màster en Poètica pel New College de Califòrnia a San Francisco. Ha compaginat elamb lad'autors importants i amb la(Quiero i Una flor). Entre altres, ha publicat lesEl temps que ens uneix, Un país amb el teu nom i, recentment, Això no es diu.El 2012 va rebre elper Un fill, la seqüela del qual, Un secret, es va publicar el 2019. L'exitosa trilogia d'Una mare, Un gos i Un amor (2018) retrata una família que ha enamorat milers de lectors. L'obra ha estat portada al cinema i al teatre i s'ha traduït a més de vint llengües.L'octubre del 2022 va publicar el seu darrer llibre Això no es diu. Després d'una infantesa marcada pels, anys d'eterni unaque el va conduir a les portes del suïcidi, Alejandro Palomas descriu en les pàgines del seu últim treball un relat serè i electritzant amb el qual sobrevola sense filtre els records de la relació sense igual amb la seva mare, l'ombra d'un pare finalment desaparegut i el poder de la imaginació i de l'escriptura com l'última taula de salvació.L'entrevista tindrà lloc el dimecres 25 de gener a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino de Manresa. També es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de Manresa Cultura El cicle Pessics de Vida té la col·laboració de, Regió7, Canal Taronja, la DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.