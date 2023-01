La monistrolenca Texia factura 20,5 milions d'euros el 2022 amb un creixement del 62%

Una empresa familiar amb vocació internacional

Plans de futur: expansió, tecnologia i sostenibilitat

, la companyia familiar dede productes tèxtils d'alta qualitat, ha tancat l'exercici 2022 amb una facturació de 20,5 milions d'euros i té una previsió de facturació de 24 milions per a 2023.En el còmput global de 2021, Texia va presentar una facturació de 12,6 milions d'euros, amb un trimestre perdut a causa de la pandèmia. La companyia continua fonamentant el seu creixement en l'especialització i la qualitat dels seus productes, així com l'expansió a països on l'empresa cada vegada té més presència.Els ingressos de Texia es divideixen entre elsals quals es dirigeixen els seus dos productes principals. De menor a major importància, es distribueix en hostaleria de luxe (33%), aerolínies (22%), acabats tèxtils (16%), la filial americana (13%), neteja (12%) i retail (4%).Malgrat ser una empresa capitanejada per la quarta generació de la família Guasch -va ser fundada en 1917 per María Bou i Antonio Guasch-, Texia mai no ha deixat de tenir una. Un procés que va començar a Europa, on l'empresa és líder en països com, i que continua alsA través de la seva filial(situada a Mont-real i des d'on es dona servei a tota Nord Amèrica), la companyia ha facturat 4 milions d'euros en aquest 2022 amb un creixement del 120% respecte a l'any anterior. La previsió és que la filial facturi 7,5 milions d'euros en 2023. L'objectiu de la companyia és afermar aquest creixement en un mercat estratègic amb un alt potencial.Els plans de la companyia passen per tres blocs: accelerar el, invertir en les sevesi reforçar la seva aposta per laPer a aconseguir aquests objectius, Texia preveu escalar la producció en altres continents. Un objectiu que sempre ha estat en el full de ruta de la companyia, però que ha adoptat una nova dimensió arran de la col·laboració amben el camp de l'pigmentària.La introducció d'aquesta nova tecnologia repercuteix en una millora de la sostenibilitat, perquè la impressió digital permet eliminar la baula de la confecció i, per tant, de la petjada hídrica. Un avantatge que, unida a la tecnologia, basada en l'absència de costures i que permet eliminar el 30% dels materials destinats a aquest procés, permet a Texia avançar ferm pel camí de la sostenibilitat.