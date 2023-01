La Casa Flors Sirera acollirà una xerrada adreçada a famílies de persones trans

Inscripció prèvia

Elsdel Bages i de Manresa organitzen amb la col·laboració deluna xerrada per millorar la comunicació amb els fills i filles. La sessió anirà a càrrec del psicoterapeuta clínic i entrenador de desenvolupament personali tindrà lloc a lael 28 de gener a les 11 del matí.Amb el títol La relació mares, pares, fills i filles davant l'adversitat. Com afavorir la comunicació amb fills i filles es plantejaran les dificultats amb què es troben moltes famílies en el moment deamb els seus fills i filles adolescents i s'oferiran recursos per millorarLesi s'han de fer abans del 26 de gener a través del correu electrònic transfamiliesbages@gmail.com . La xerrada és oberta a les famílies del Grup Transfamílies del Bages, però també al conjunt de famílies de persones trans del territori que estiguin interessades.Per a més informació es pot contactar amb el SAI LGTBI Bages (93 693 03 63 / sai@ccbages.cat ) o bé el SAI LGTBI Manresa (93 875 23 10 / sai@ajmanresa.cat ).