Tret de sortida al cobriment de la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet

Cinc finalistes

L'Ajuntament deha iniciat la licitació per a la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució de la nova, les seves connexions amb el Pavelló i la urbanització de l'entorn del nou edifici.El consistori ha publicat lesde projectes al perfil del contractant aquesta setmana i el termini per presentar les propostes tècniques acabarà el 15 de febrer amb un pressupost de 149.683 euros.El concurs de projectes estableix una primera fase en què se seleccionaran un màxim de cinc projectes. El segon pas serà triar la millor proposta entre les cinc persones o empreses finalistes per part d'un. El consistori vol tenir acabat el concurs a la primavera per afrontar l'El projecte inclou la construcció d'una nova piscina coberta ambal costat de l'actual, amb la voluntat d'optimitzar els recorreguts i. L'obra inclourà l'ampliació de les instal·lacions del. La piscina coberta amb els dos vasos permetrà fer compatibles les activitats de competició amb les de lleure i salut.