Inscripcions obertes per a les noves propostes d'alfabetització digital de Manresa

El Cor de Dones i l'Espai Creatiu de Dansa, al Casal de les Escodines

Amb l'objectiu de continuar oferint una programació de propostes formatives trimestrals d'i per aprendre les funcions bàsiques delsque han de portar les mateixes persones participants, l'Ajuntament demanté obert, fins al 25 de gener vinent, el període d'inscripció a l'activitatFes-t'hi amic: com treure partit del mòbil i d'internet és una proposta formativa que preténa les persones participants a l'hora de poder fer gestions formals des d'internet o per a usos personals, creatius o lúdics. Volcom Com em puc fer una adreça de correu electrònic? Com puc enviar un correu electrònic? Com hi puc adjuntar fitxers? Com puc fer cerques a internet? Com puc baixar una aplicació al mòbil?Alles vuit sessions es faran els dimecres, de l'1 de febrer al 29 de març, de 10 a 11.30 h i al, també de l'1 de febrer al 29 de març, en horari de tarda, de 17 a 18.30 h.Leses poden fer presencialment o telefònicament al Casal de les Escodines: C/ St. Bartomeu, 50; Telèfon 938725454, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h i dissabtes de 16 a 20.30 h, o al Centre Cívic Selves i Carner: C/ Bernat Oller, 14-16; Tel 938727477, de dilluns a divendres de 16 a 21 h.Es preveuen vuit noves sessions més d'del 3 de maig al 21 de juny, els dimecres de 10 a 11.30 h al Casal de les Escodines i de 17 a 18.30 h al Centre Cívic Selves i Carner. Les inscripcions s'obriran del 12 al 26 d'abril.D'altra banda, els grups anuals gratuïts de l'i elal Casal de les Escodines funcionen amb una vintena de persones participants cadascun. Si alguna persona hi està interessada pot dirigir-se al Casal de les Escodines i inscriure's en llista d'espera. Se l'avisarà quan hi hagi alguna baixa.El, una coral on crear vincles entre dones d'orígens, realitats i edats diverses en la qual no es requereixen coneixements previs de música o cant coral, es troba els dilluns, de 9.30 a 11.30 h. El dinamitza, cantant i membre del grup de pop independent. L'organitza conjuntament la regidoria de Cultura i la regidoria de Feminismes i LGTBI.L'Espai Creatiu de Dansa, funciona els dimarts, de 10 a 12 h i el condueixen les ballarines coreògrafes i docents. S'hi realitzen exercicis amb el cos per conèixer el grup, l'espai i reconèixer-se; jocs amb el ritme, el moviment, la plàstica corporal, la composició i s'hi experimenta la capacitat creativa grupal.Finalment, l', es realitza quinzenalment d'octubre a juny, els dijous a les tardes al Centre Cívic Selves i Carner. Hi ha dos grups en funcionament, amb una participació d'una desena de persones a cadascun d'ells. Actualment totes les places estan ocupades.