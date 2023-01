Santpedor inicia el procés per dotar-se d'un Pla estratègic de turisme

L'ha començat el procés per a tenir unlocal. Es tracta d'una actuació que té per objectiu definir les línies d'actuació en matèria turística i que orienti el Consistori a l'hora de definir les accions a desenvolupar en els propers anys.Actualment el Pla estratègic està en fase de redacció, de la mà d'una empresa consultora experta, que està duent a terme una anàlisi delsi context del municipi, juntament amb trobades participatives dels agents locals. Aquest estudi previ servirà per traçar unes línies d'actuació específiques i permetrà establir quins productes són interessants de desenvolupar i posar les bases per un turisme sostenible i de qualitat, basat en la identitat pròpia de la vila.El regidor de turisme,, assegura que "el Pla estratègic ha de servir per planificar estratègicament un turisme de qualitat, un punt de partida per tal quesigui un referent turístic del. Raonant la nostra projecció, fugint del turisme de masses".El cost d'elaboració del Pla estratègic està íntegrament subvencionat per la, a través de l‘Oficina Tècnica de Turisme, després que l'Ajuntament en sol·licités el recurs tècnic i se li adjudiqués per concurrència competitiva amb la resta de municipis de la demarcació.