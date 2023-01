La col verda manresana ja té guia pròpia

Els productes singulars

La col manresana oés el producte estrella de l'del Bages. Es tracta d'una col de fulles grans i ovalades, una mica rugoses i d'un color verd fosc. Va ser una col molt cultivada i coneguda fins als anys 60 del segle passat però a partir de llavors la població va començar a tenir accés a altres aliments i el seu consum va disminuir. Ara, eln'ha editat una guia amb l'objectiu de promoure'n el seu coneixement i consum entre la població de la comarca. De fet, es tracta d'un producte que cultiven la majoria de pagesos del territori i que pot trobar-se en mercats de proximitat i restaurants que treballen amb producte local.LaLa col verda manresana, un tresor gastronòmic d'hivern del Bages, s'afegeix a les que ja disposencom els tomàquets, l'albergínia blanca, el mató de Montserrat i l'oli d'oliva. Ha estat elaborada amb la col·laboració de, que ha fet tota la tasca de recerca bibliogràfica, caracterització de les varietats i conservació de llavors, i la, que n'ha desenvolupat els continguts culinaris i científics. La guia té el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del projectei inclou fotografies del producte, fetes a l'i de plats cuinats per diferents restaurants.La guia inclou una introducció a l'horta del Bages i una descripció de la col manresana i les seves. També explica com s'ha de cultivar i què cal tenir en compte a l'hora de comprar-la, conservar-la i cuinar-la. A més, s'hi poden trobar diferents receptes creades per la Fundació Alícia i els restaurants, amb propostes molt interessants i creatives per cuinar aquest producte. La guia es pot descarregar del web d'El Rebost del Bages i també es pot recollir impresa a l'oficina de turisme de Manresa.La guia s'adreça al consumidor final, als restauradors i als productors agrícoles. En aquest sentit, es vol oferir als, per tal que puguin traslladar-la als seus clients, i també incentivar els que encara no cultiven la col manresana a fer-ho. En el cas del consumidor final, la guia pretén animar-los a comprar en mercats de proximitat.La consellera de Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages,, valora la guia "com una eina per posar en valor l'horta d'hivern. Al Bages tenim productes tot l'any i podem gaudir d'una gran varietat". La guia, que s'adreça tant al consumidor final com als professionals del sector de la restauració, ha de servir també per impulsar la presència de la col manresana a les cartes dels restaurants de la comarca, un fet que, segons la consellera, "és clau per poder oferir una oferta gastronòmica diferenciada i arrelada al territori".La col verda manresana és un delsde la Xarxa de Productes de la Terra. Aquesta denominació es refereix a un producte que destaca per les seves característiques úniques que el distingeixen de la resta i que està arrelat a un territori concret, on es produeix o s'elabora.